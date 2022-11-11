Quảng Trị: Nữ sinh lớp 6 bị lột sạch đồ rồi đánh dã man

Tin nóng 11/11/2022 13:31

Một nữ sinh ở Quảng Trị bị hai bạn nữ khác đánh, lột và clip ghi lại sự việc đã lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, ông Cao Nguyên Vũ, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, trưa 11/11 cho biết đơn vị đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh báo cáo bằng văn bản sau khi clip một nữ sinh của trường bị vây đánh, lột đồ lan truyền trên mạng xã hội.

Quảng Trị: Nữ sinh lớp 6 bị lột sạch đồ rồi đánh dã man - Ảnh 1
Hình ảnh nữ sinh cấp 2 bị nhóm bạn đánh dã man ngoài trường - Ảnh: Báo Pháp Luật

Cụ thể, những ngày qua, mạng xã hội facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị hai bạn nữ khác (một nữ mặc quần áo học sinh) có hành động đánh đập và lột áo quần. Sự việc xảy ra ở khu vực công cộng của phường An Đôn, thị xã Quảng Trị.

 

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, clip lan truyền có chiều dài 3 phút 51 giây, một nữ sinh mang áo trắng bị 2 nữ sinh khác lao vào túm tóc, dùng chân đạp vào người. Sau khi dùng tay đánh đập dã man bạn học, các nữ sinh này tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đánh vào người nạn nhân.

Khi nữ sinh này khóc lóc, van xin, 2 nữ sinh không những không dừng lại mà tiếp tục túm áo, đè nạn nhân xuống sân rồi lột sạch quần áo. Sự việc khiến nhiều người bất bình, đặc biệt là các bạn xung quanh chứng kiến sự việc nhưng không tham gia can ngăn mà còn cười đùa, lấy điện thoại quay clip.

Quảng Trị: Nữ sinh lớp 6 bị lột sạch đồ rồi đánh dã man - Ảnh 2
 Nữ sinh bị hai bạn nữ khác đánh và lột áo quần - Ảnh: Vietnamnet

Ông Cao Nguyên Vũ nói rằng đây là sự việc đáng tiếc, lần đầu xảy ra trên địa bàn. Qua tìm hiểu, địa điểm xảy ra sự việc trên ở khu vực công cộng tại phường An Đôn (thị xã Quảng Trị). "Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc nhóm học sinh này mâu thuẫn với nhau. Sau khi nhà trường báo cáo cụ thể sự việc, chúng tôi sẽ xem xét, xử lý; đồng thời có biện pháp giáo dục, chấn chỉnh phù hợp để tránh tình trạng tương tự xảy ra" - ông Vũ nói.

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Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã mời người này lên làm việc.

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