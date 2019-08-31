Gã thanh niên bắt người yêu cũ quỳ gối xin lỗi, cưỡng dâm cả đêm mặc nạn nhân khóc lóc van xin

Tin nóng 31/08/2019 11:50

Sau nhiều tháng chia tay, nam thanh niên 9x cưỡng dâm bạn gái, quay clip "nóng" để khống chế, bắt nạn nhân nối lại tình cảm. 

Mới đây, trao đổi với báo chí, VKSND quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác nhận đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Trường An (sinh năm 1994, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra hành vi cưỡng dâm và bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng này.

Theo đó đối tượng Lê Trường An đã có hành vi cưỡng dâm bạn gái và đánh đập nạn nhân. Nạn nhân là T.P (sinh năm 2000). Theo thông tin từ Đất Việt, An và T.P có quan hệ tình cảm với nhau nhưng cách đây vài tháng, cả hai đã chia tay. Từ đó đến nay, An đã nhiều lần gặp bạn gái để yêu cầu nối lại tình cảm, thậm chí đe dọa đánh đập nhưng P. không đồng ý. 

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Nam thanh niên cưỡng dâm bạn gái, đánh đập suốt đêm mặc kệ nạn nhân van xin - Ảnh: Internet

Vào ngày 21/8 vừa qua, trong lúc P. đang ngồi uống nước cùng bạn bè thì An xuất hiện, yêu cầu P. đưa về nhà. Tại đây, An ép bạn gái cũ vào nhà, giữ hết chìa khóa và khóa trái cửa không cho ra ngoài. Sau đó, An bắt bạn gái quỳ gối, hứa không bỏ mình. Suốt đêm, An đánh đập để ép P. quan hệ tình dục mặc kệ nạn nhân van xin.

Đến sáng hôm sau, P. được người thân đến giải cứu, đưa về nhà. Sau đó không lâu, nam thanh niên này lại tiếp tục gọi P. ra gặp mặt, dùng clip nóng đe dọa nếu P. không đến sẽ mang clip này cho mọi người xem. Vì quá hoảng sợ nên P. và gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng, tố cáo Lê Trường An về tội hiếp dâm.

Nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Sau khi kiểm tra điện thoại của An, công an đã phát hiện những đoạn clip đối tượng này đánh đập, quan hệ tình dục với P. và một số cô gái khác. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

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Từ khóa:   dùng clip nóng đe dọa hành vi cưỡng dâm

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