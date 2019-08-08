Sau khi đòi chia tay không thành, người phụ nữ bị nhân tình dùng clip nóng tống tình, đe dọa đánh đập suốt nhiều năm liền.

Trao đổi với báo chí, chị L.T.H (38 tuổi, ngụ quận Long Biên, Hà Nội) cho biết chị đã gửi đơn tố cáo người bạn trai tên Đ. (44 tuổi) đến cơ quan điều tra. Theo đó, người đàn ông này không chỉ dùng clip nóng tống tình mà còn đe dọa đánh đập nạn nhân trong suốt 2 năm. Theo đơn trình báo của nạn nhân, vào tháng 6/2015, chị H. và ông Đ. tình cờ quen nhau trong một lần đi ăn sáng. Bắt đầu từ tháng 10/2015 đến năm 2016, cả hai thường xuyên đi chơi, ăn uống cùng nhau. Vì ly hôn chồng đã lâu lại được ông Đ. quan tâm nên chị H. nảy sinh tình cảm và quan hệ tình dục nhiều lần với bạn trai. Chị H. không hề biết rằng ông Đ. đã lén quay lại cảnh ân ái của cả hai.

Chị H. bị người tình dùng clip nóng tống tình suốt 2 năm liền - Ảnh: Tiền Phong Theo thông tin từ Tiền Phong, sau một thời gian tìm hiểu chị phát hiện ông Đ. đã có gia đình nên chủ động nói lời chia tay để kết thúc mối quan hệ không đúng đắn. Tuy nhiên, người đàn ông này chẳng những không đồng ý mà còn quay sang đánh đập, chửi bới nạn nhân. Khi thấy chị H. vẫn kiên quyết chia tay, ông Đ. đã đưa điện thoại có chứa clip nhạy cảm của cả hai cho chị H. xem để tống tình, buộc chị tiếp tục mối quan hệ bất chính.

Chưa dừng lại ở đó, ông Đ. còn tìm đến nhà đe dọa người mẹ mắc bệnh ung thư nằm liệt giường và con gái học cấp 2 của chị H. Chị H. cho biết, người này đã chụp lại cảnh ân ái trong clip của hai người gửi cho con gái nạn nhân khiến bé bị sốc, ảnh hưởng đến cuộc sống và việc học tập của bé. Ngay cả người mẹ già bệnh tật và con gái mới học cấp 2 của nạn nhân cũng bị đe dọa - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, chị H. cũng phải bỏ việc vì người đàn ông này đã đến nơi làm việc đe dọa sếp của chị. Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2017 đến cuối năm 2018, chị H. bị ép buộc phải quan hệ tình dục nhiều lần với ông Đ. Để thoát khỏi sự ép buộc của ông Đ., chị H. đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và cầu cứu các cơ quan báo chí. Được biết hiện công an quận Long Biên đã vào cuộc điều tra sự việc.

Quen qua mạng xã hội, ‘phi công trẻ’ dùng clip nóng tống tiền người tình hơn mình 14 tuổi Để có tiền tiêu xài, Cường đã tống tiền bằng clip nóng của mình với người tình lớn tuổi. Trong lúc đang giao dịch, đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

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