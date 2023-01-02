Cho rằng nhóm bạn mở loa to hơn và có ý khiêu khích, 2 đối tượng đã dùng hung khí gây án khiến nạn nhân tử vong.

Theo Tiền Phong, chiều 1/1, sau khi hết giờ làm việc, Nghĩa cùng 3 người khác tổ chức ăn nhậu và hát karaoke bằng loa thùng di động. Đến tối cùng ngày, hai người về trước, riêng Nghĩa và Danh Minh Nguyên (SN 1984, quê Sóc Trăng) tiếp tục ở lại nhậu và hát karaoke.

Cùng lúc này, Lý Hoàng Giang (SN 1988), Thạch Mai (SN 2001, cùng quê tỉnh Sóc Trăng) cùng 3 thanh niên khác cũng đang ngồi nhậu và cũng hát karaoke bằng loa thùng di động (loa kẹo kéo) ở phòng trọ gần đó.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Cho rằng nhóm của Nghĩa và Nguyên đốt pháo nổ và mở nhạc to hơn nên nhóm của Giang và Mai cầm theo vỏ chai bia đi vào xưởng đánh Nghĩa và Nguyên. Trong lúc xô xát, Nghĩa dùng dao thái lan đâm làm Thạch Mai tử vong và Lý Hoàng Giang bị thương nặng.

Hiện trường. Ảnh: Công an nhân dân

Theo Công an nhân dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2000, quê tỉnh Phú Yên) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-gay-an-mang-trong-em-vi-ang-hat-karaoke-thi-oi-phuong-mo-loa-keo-keo-1-nguoi-tu-vong-541941.html