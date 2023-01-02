Đà Nẵng: Hốt hoảng chứng kiến người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở trạm chờ xe buýt

Tin nóng 02/01/2023 09:04

Người đàn ông được phát hiện đã tử vong phía sau trạm chờ xe buýt lúc rạng sáng khiến nhiều người bất ngờ.

Theo VTC News, thi thể người đàn ông trung niên được phát hiện ở khuất phía sau trạm chờ xe buýt trên đường Trường Sa, khu vực trước bãi tắm Sơn Thủy, TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Hốt hoảng chứng kiến người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở trạm chờ xe buýt - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VTC News

Báo Người Lao Động cho hay, thi thể được phát hiện khoảng 5h30 ngày 1/1, trên đường Trường Sa (khu vực phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), các công nhân chăm sóc cây xanh phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ. Nạn nhân được xác định là người ngoại quốc, tóc bạc, tuổi trung niên. Nhiều giờ sau khi vụ việc xảy ra, vẫn chưa thấy người thân của nạn nhân xuất hiện tại hiện trường.

Đà Nẵng: Hốt hoảng chứng kiến người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở trạm chờ xe buýt - Ảnh 2
 

 

Đà Nẵng: Hốt hoảng chứng kiến người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở trạm chờ xe buýt - Ảnh 3
Công an bảo vệ hiện trường. Ảnh: Người Lao Động

Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

 

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