Xem cô gái livestream bán nông sản, hàng loạt thanh niên bất ngờ lãnh kết đắng

Thế giới 27/09/2023 12:15

Nhiều người phát hiện rằng cô gái giản dị hằng ngày đăng video bán nông sản ở một ngôi làng miền núi nghèo lại là một người nổi tiếng.

Ngày 21/9, Cục công an tỉnh tự trị Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã bắt giữ 54 thành viên về tội lừa đảo vì kiếm lợi bằng cách lôi kéo cảm xúc và bán nông sản chất lượng thấp giá cao. Trong số những người bị bắt có 11 người, họ đều là những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt theo dõi, bao gồm Liangshan Mengyang, Zhao Ling, Liangshan Qifu. 

Xem cô gái livestream bán nông sản, hàng loạt thanh niên bất ngờ lãnh kết đắng - Ảnh 1
Liangshan Mengyang (ảnh trái) - người đóng giả làm một cô gái miền núi nghèo,  bán nông sản và ngoại hình thật của cô ấy (ảnh phải) - Ảnh: Baidu

Liangshan Mengyang, Zhao Ling, Liangshan Qifu bị cáo buộc sản xuất các nội dung video giả thu về lợi nhuận 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 33 tỷ đồng) bằng cách bán nông sản với giá cao khi lừa người mua rằng họ cố gắng giúp đỡ nông dân đang gặp khó khăn về tài chính.

Trên các video đăng tải, Liangshan Mengyang (21 tuổi) được biết đến là cô gái chăm sóc những đứa em của mình sau khi mất cha mẹ tại một ngôi làng miền núi ở tỉnh Tứ Xuyên. Cô xuất hiện trong video với bộ quần áo cũ với các công việc hằng ngày như chặt củi, làm việc trên đồng. Khi nhận được nhiều tình cảm nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách lạc quan, cô bắt đầu bán các nông sản đặc sản như nấm và cho biết cô đã tự trồng chúng. 

Xem cô gái livestream bán nông sản, hàng loạt thanh niên bất ngờ lãnh kết đắng - Ảnh 2
Hình ảnh Liangshan Mengyang trong các video cô đăng tải lên mạng xã hội - Ảnh: Baidu

Tuy nhiên, từ năm 2022, khi Liangshan Mengyang bị phát hiện mặc trang phục sang trọng, đã dấy lên nghi ngờ rằng cô đang sản xuất các nội dung video sai sự thật. Theo đó, lực lượng chức năng đã mở cuộc điều tra và phát hiện những người này là những người nổi tiếng, thuộc công ty truyền thông và sản xuất nội dung video theo một kịch bản đã được hoạch định kỹ lưỡng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện những đối tượng này đã bán nông sản được mua với giá thấp từ nhiều vùng khác nhau và ngụy trang thành đặc sản địa phương rồi bán với giá cao.

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