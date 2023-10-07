Hàng chục người thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt chở người dân di cư, giao thông ùn tắc trong khoảng 5 giờ đồng hồ.

Các nhà chức trách bang Oaxaca của Mexico thông báo trên mạng xã hội vào ngày 6/10 (giờ địa phương) rằng họ bắt đầu nỗ lực giải quyết vụ tai nạn, cho biết: "Hôm nay, một chiếc xe buýt chở 55 người di cư bị lật trên đường cao tốc Oaxaca-Quacnopalan".

Các nhật báo địa phương như Reforma và Milenio dẫn lời cảnh sát đưa tin rằng ít nhất 17 người chết và khoảng 20 người bị thương trong vụ tai nạn. Truyền thông đưa tin hầu hết người di cư đến từ Venezuela.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 sáng ngày 6/10 (giờ địa phương) tại khu vực Tepelmeme Villa de Morelos của Oaxaca, gần Puebla và gây ùn tắc giao thông trong khoảng 5 giờ đồng hồ.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt chở người dân di cư ở Mexico

Thống đốc Oaxaca Salomon Jarrar viết trên mạng xã hội rằng sự hỗ trợ ở cấp tiểu bang đang được thực hiện, đồng thời nói rằng ông "bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc về cái chết của một số người di cư trong vụ tai nạn".

Ở Mexico, số lượng người di cư đến biên giới phía bắc gần đây đã tăng lên nhanh chóng và các vụ tai nạn khác nhau liên quan đến việc di chuyển của họ ngày càng thường xuyên hơn.

Vào ngày 1/10, 10 người nhập cư Cuba, bao gồm cả trẻ vị thành niên, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt ở bang Chiapas của Mexico.

Con đường từ Chiapas ở miền nam Mexico, giáp Guatemala ở Trung Mỹ, qua Oaxaca-Puebla là tuyến đường di chuyển chính của những người di cư Trung và Nam Mỹ đến Mỹ.

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