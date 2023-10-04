Một chiếc xe cưới đang hướng tới sảnh cưới đã va chạm với một xe thu gom rác, khiến 6 người, trong đó có cô dâu và chú rể tử vong tại chỗ.

Theo phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin vào ngày 4/10, vụ tai nạn xảy ra trên một con đường ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 3/10 (giờ địa phương).

Một chiếc xe thể thao SUV màu đen đang di chuyển tới sảnh cưới bất ngờ chuyển làn và va chạm trực diện với một xe thu gom rác đang chạy tới.

Bên trong chiếc SUV có tổng cộng 6 người, bao gồm chú rể, cô dâu, phù dâu và tài xế.

Hiện trường vụ tai nạn xe cưới

Truyền thông Trung Quốc đưa tin 2 người chết tại chỗ trong vụ tai nạn và 4 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện, nhưng tất cả đều tử vong trong quá trình cấp cứu.

Lực lượng chức năng địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn với tài xế xe tải và các nhân chứng. Hiện, truyền thông địa phương đưa tin rất có thể nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe cưới đột ngột chuyển làn vi phạm luật giao thông. Trên các trang mạng xã hội, cư dân mạng Trung Quốc lần lượt để lại dòng trạng thái bày tỏ lời chia buồn trước bi kịch của cô dâu chú rể và gia đình của họ. Thật đau buồn khi đáng lẽ phải là ngày cưới hạnh phúc nay lại trở thành ngày đại tang.

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