Vụ cháy kinh hoàng tại đám cưới: Cô dâu chú rể đã tử vong, số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 150 người, vẫn chưa có con số thương vong cuối cùng

Thế giới 27/09/2023 18:57

Một vụ hỏa hoạn lớn đã biến đám cưới thành một thảm kịch và nhà chức trách cho biết số người chết có thể vẫn còn tăng.

Ít nhất 114 người đã thiệt mạng sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi sảnh cưới đông đúc khách mời ở Iraq. 

Vụ hỏa hoạn xảy ra do pháo hoa được đốt để chào mừng đám cưới của người theo đạo Thiên chúa tại một hội trường ở quận Al-Hamdaniya, phía bắc tỉnh Nineveh, một phần của khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq vào tối 26/9 (giờ địa phương).

Người phát ngôn Bộ Y tế nói với Thông tấn xã nhà nước Iraq: “Mọi nỗ lực đang được thực hiện để cứu trợ những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn đáng tiếc”.

Đoạn phim truyền hình cho thấy lửa lan nhanh khắp sảnh cưới khi ngọn lửa bùng lên. Sau đám cháy, chỉ còn có thể nhìn thấy kim loại cháy đen và các mảnh vụn. 

Những người sống sót đã được đưa đến bệnh viện địa phương, được truyền thở oxy và băng bó. Gia đình của họ đi khắp hành lang và bên ngoài bệnh viện để tìm thân nhân trong khi các lực lượng chạy đua sắp xếp thêm bình oxy.

Bộ y tế Nineveh nói với hãng tin AP rằng hiện đã có khoảng 150 người đã thiệt mạng trong vụ cháy.

Phó giám đốc y tế Nineveh Ahmed Dubardani cho biết cô dâu và chú rể nằm trong số những người thiệt mạng. Tuy nhiên, có nhiều báo cáo trái ngược nhau khi một số khách mời trước đó cho rằng họ sống sót nhờ trốn thoát qua nhà bếp.

Hãng tin AP dẫn lời một phụ nữ bị thương cho biết: “Cô dâu chú rể chuẩn bị thực hiện một điệu nhảy chậm và sau đó họ đốt pháo hoa để khiêu vũ thì bốc cháy”.

Một người đàn ông khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện chia sẻ rằng ngọn lửa bắt đầu khi cô dâu và chú rể chuẩn bị cho điệu nhảy của họ. Ông nói thêm: “Toàn bộ hội trường bốc cháy chỉ trong vài giây”.

Đoạn phim camera được đài truyền hình địa phương AVA Media chia sẻ trên mạng xã hội dường như cho thấy các mảnh vỡ rực lửa rơi xuống các vị khách bên trong hội trường.

Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani đã ra lệnh điều tra vụ hỏa hoạn và yêu cầu các quan chức của Bộ nội vụ và y tế nước này cung cấp cứu trợ.

Thống đốc tỉnh Nineveh, cho biết một số người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện khu vực. Ông cảnh báo rằng vẫn chưa có con số thương vong cuối cùng từ vụ cháy, điều này cho thấy số người chết vẫn có thể tăng lên.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết khu vực tổ chức hôn lễ bốc cháy vào khoảng 22h45 giờ địa phương ngày 26/9 và có hàng trăm người có mặt vào thời điểm xảy ra vụ việc.

“Chúng tôi nhìn thấy ngọn lửa bập bùng, bốc ra từ hành lang. Có người thoát ra được nhưng cũng có nhiều người bị mắc kẹt. Ngay cả những người tìm được đường thoát ra ngoài cũng đã tử vong sau đó”, Imad Yohana - một người đàn ông 34 tuổi thoát khỏi ngọn lửa cho biết.

Hàng nghìn người đã đến các bệnh viện địa phương ở khu vực Hamdaniya suốt sáng sớm để hiến máu sau thảm kịch.

Hiện chưa có thông tin chính thức ngay lập tức về nguyên nhân vụ cháy, nhưng báo cáo ban đầu cho rằng pháo hoa tại địa điểm có thể đã gây ra hỏa hoạn.

Hãng thông tấn Iraq dẫn lời các quan chức phòng vệ dân sự, mô tả bên ngoài sảnh cưới được trang trí bằng những tấm ốp rất dễ cháy, điều này là bất hợp pháp ở nước này.

Một quan chức của ban giám đốc dân phòng địa phương cho biết: “Ngọn lửa đã làm sụp đổ một số phần của hội trường do sử dụng vật liệu xây dựng giá rẻ, dễ cháy nên chỉ sụp đổ trong vòng vài phút khi đám cháy bùng phát”.

Hiện chưa rõ lý do tại sao chính quyền địa phương cho phép sử dụng tấm ốp trên hội trường, trong khi có thể sử dụng một số loại tấm ốp làm bằng vật liệu chống cháy.     

Đám cháy kinh hoàng tại đám cưới khiến hơn 100 người tử vong thương tâm

Đám cháy kinh hoàng tại đám cưới khiến hơn 100 người tử vong thương tâm

Hơn 100 người thiệt mạng và 150 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một đám cưới vào tối ngày 26/9.

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