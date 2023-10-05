Tông trúng Lamborghini, siêu xe Ferrari bốc cháy khiến 2 vợ chồng tử vong, chuyến du lịch bằng siêu xe trở thành cơn ác mộng

Thế giới 05/10/2023 14:24

Một vụ tai nạn đã xảy ra giữa hai chiếc siêu xe Ferrari và Lamborghini tại một sự kiện 'Du lịch bằng siêu xe' với mức phí tham gia hơn hàng trăm triệu đồng. 

Theo Daily Mail, cảnh sát Sardinia thông báo rằng vào ngày 2/10 đã xảy ra một vụ tai nạn khi một chiếc Ferrari va chạm với một chiếc Lamborghini trên đường 195 ở Sardinia, Ý. Sau vụ tai nạn, chiếc Ferrari bốc cháy khiến 2 người thiệt mạng. 

Trong video được đăng tải lên mạng xã hội, những chiếc siêu xe đang chạy thành hàng trên con đường có hai làn xe.

Tông trúng Lamborghini, siêu xe Ferrari bốc cháy khiến 2 vợ chồng tử vong, chuyến du lịch bằng siêu xe trở thành cơn ác mộng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Daily Mail

Các siêu xe đã cố gắng vượt một chiếc xe tải màu trắng đang chạy phía trước trên cùng một con đường và trong quá trình đó, một chiếc Ferrari màu đỏ đã lấn làn trái để vượt qua chiếc xe tải và xảy ra va chạm với một chiếc Lamborghini màu xanh lam.

Theo cảnh sát, chiếc Ferrari gặp nạn đã bị lật sau vụ tai nạn, bốc cháy và cả hai người ngồi trên xe đều tử vong. Theo truyền thông địa phương, hai vợ chồng trên chiếc Ferrari là du khách Thụy Sĩ, ở độ tuổi 63 và 67.                

Một đoạn video khác được quay ngay sau vụ tai nạn cho thấy khói đen bốc lên từ chiếc xe gặp nạn. Một số siêu xe đi tham quan đang đậu dọc các con đường xung quanh.

Tông trúng Lamborghini, siêu xe Ferrari bốc cháy khiến 2 vợ chồng tử vong, chuyến du lịch bằng siêu xe trở thành cơn ác mộng - Ảnh 2
Vụ tai nạn siêu xe xảy ra tại sự kiện du lịch siêu xe Ý - Daily Mail
Tông trúng Lamborghini, siêu xe Ferrari bốc cháy khiến 2 vợ chồng tử vong, chuyến du lịch bằng siêu xe trở thành cơn ác mộng - Ảnh 3
Chiếc Lamborghini màu xanh được cho là bị hư hỏng nặng bên đường - Daily Mail

Vào thời điểm đó, các tài xế đang tham gia sự kiện "Du lịch bằng siêu xe". Đây là một sự kiện mà những người tham dự sẽ đi du lịch vòng quanh các hòn đảo của Ý bằng siêu xe của riêng họ hoặc thuê trong vài ngày và ở trong các khách sạn sang trọng.

Chủ sở hữu siêu xe phải đóng phí tham gia là 10.409 bảng Anh (khoảng 308 triệu đồng). Nếu đặt chuyến đi nhiều ngày trên chiếc Ferrari SF90 thuê từ nhà tổ chức phải đóng phí tham gia là 21.515 bảng Anh (khoảng 637 triệu đồng). 

 

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Từ khóa:   tin thế giới tai nạn siêu xe tai nạn giao thông

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