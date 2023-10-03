Trên đường đi xe đạp đến trường, nam sinh 17 tuổi bị tài xế lái xe buýt cho trường học tông trúng tử vong thương tâm

Thế giới 03/10/2023 20:49

Lực lượng chức năng vẫn đang điều tra vụ tai nạn và cho đến nay cho biết tài xế lái xe buýt và nam sinh đi xe đạp đã cố gắng đi vào sân trường cùng lúc, dẫn đến vụ tai nạn chết người.

Sherman Vannoy, học sinh cuối cấp tại trường trung học Lake Minneola (Florida), đã qua đời tại Bệnh viện South Lake hôm thứ Hai sau khi bị một chiếc xe buýt của trường đâm trúng vào khoảng 7 giờ sáng, ngay trước khi lớp học bắt đầu. 

Lực lượng chức năng vẫn đang điều tra vụ tai nạn và cho đến nay cho biết tài xế lái xe buýt và nam sinh đi xe đạp đã cố gắng đi vào sân trường cùng lúc, dẫn đến vụ tai nạn chết người.

Trên đường đi xe đạp đến trường, nam sinh 17 tuổi bị tài xế lái xe buýt cho trường học tông trúng tử vong thương tâm - Ảnh 1
Sherman Vannoy (17 tuổi) bị văng khỏi xe đạp khi đang di chuyển vào trường trung học Lake Minneola vào sáng thứ Hai - Ảnh: Daily Mail

Đội tuần tra đường cao tốc Florida cho biết, nam sinh đang đi trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường được đánh dấu ở ngã tư thì tài xế cố gắng rẽ để vào bãi đậu xe của trường.

Khi người lái xe phát hiện ra người đi xe đạp, tài xế đã cố gắng tránh va chạm bằng cách rẽ trái, nhưng phần đầu của xe buýt vẫn tông vào nam sinh, một báo cáo vụ tai nạn cho biết.

Chiếc xe buýt sau đó lao ra khỏi đường trước khi tông vào biển báo dừng và hàng rào dây xích.

Trên đường đi xe đạp đến trường, nam sinh 17 tuổi bị tài xế lái xe buýt cho trường học tông trúng tử vong thương tâm - Ảnh 2
Người dân địa phương bàng hoàng trước vụ tai nạn - Ảnh: Daily Mail

Các quan chức cho biết, cậu học sinh 17 tuổi - lúc đó không đội mũ bảo hiểm - đã được đưa đến Bệnh viện South Lake - nhưng cậu bé đã qua đời vì vết thương quá nặng. 

Cảnh sát cho biết tài xế xe buýt đã được cho nghỉ hành chính vào thứ Hai để chờ kết quả điều tra vụ tai nạn.

Trên đường đi xe đạp đến trường, nam sinh 17 tuổi bị tài xế lái xe buýt cho trường học tông trúng tử vong thương tâm - Ảnh 3
Đội bóng đá của trường trung học - nơi Sherman Vannoy theo học - đã dành thời gian mặc niệm cậu bé - Ảnh: Daily Mail

Đội bóng đá của trường trung học Lake Minneola đã dành một khoảnh khắc mặc niệm cho Sherman Vannoy trong trận đấu tối thứ Hai dù cậu không phải là thành viên của đội bóng. 

Cùng ngày Sherman Vannoy gặp tai nạn, đội tuần tra xa lộ Florida đã phát động chiến dịch đảm bảo an toàn cho người đi bộ. 

Trên đường đi xe đạp đến trường, nam sinh 17 tuổi bị tài xế lái xe buýt cho trường học tông trúng tử vong thương tâm - Ảnh 4

Người lái xe được cho là đã bị cho nghỉ hành chính sau vụ tai nạn - Ảnh: Daily Mail

Trên đường đi xe đạp đến trường, nam sinh 17 tuổi bị tài xế lái xe buýt cho trường học tông trúng tử vong thương tâm - Ảnh 5
Cảnh sát Florida vẫn đang điều tra vụ tai nạn - Ảnh: Daily Mail

Cảnh sát trưởng cho biết: "Tháng 10 đánh dấu 'tháng an toàn cho người đi bộ' và thời điểm giao mùa, chúng ta cũng phải cảnh giác trên đường. Ở Florida, nơi nhiều con đường thường nhộn nhịp cả người dân và khách du lịch, sự an toàn của người đi bộ là điều quan trọng". 

Dữ liệu từ Đội tuần tra đường cao tốc Florida tiết lộ rằng số vụ va chạm với người đi bộ đã tăng nhanh kể từ năm 2020, mặc dù số ca tử vong chỉ tăng một lượng nhỏ. 

Lực lượng này cho biết, trong năm 2022, các tháng 3, 10 và 12 có số vụ va chạm cao nhất và thứ Sáu là ngày thường xảy ra va chạm nhất.

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