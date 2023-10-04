Ít nhất 21 người thiệt mạng và 18 người bị thương khi một chiếc xe buýt chở chủ yếu là khách du lịch quốc tế rơi khỏi cầu vượt và bốc cháy vào tối qua (3/10).

Theo các quan chức, chiếc xe buýt - đang trên đường từ trung tâm lịch sử Venice (Ý) đến địa điểm cắm trại gần khu vực Marghera - đã lao qua hàng rào trên cầu vượt và lao xuống khu vực gần đường ray xe lửa bên dưới rồi bốc cháy vào khoảng 19h30 ngày 3/10 (giờ địa phương).

Mauro Luongo, chỉ huy đội cứu hỏa Venice cho biết: “Những hành khách trên xe buýt thấy mình bị bao vây bởi ngọn lửa. Cảnh tượng chúng tôi nhìn thấy thật khủng khiếp. Mất khoảng một giờ để tìm thấy một số thi thể".

Thị trưởng Venice Luigi Brugnaro mô tả vụ tai nạn kinh hoàng này là “cảnh tận thế” và tuyên bố thành phố đang để tang trong một bài đăng trên mạng xã hội. "Một thảm kịch đã xảy ra với cộng đồng của chúng tôi tối nay", Thị trưởng Venice Luigi Brugnaro viết trên Facebook.

Cảnh sát trưởng thành phố Venice, ông Michele Di Bari cho biết có 2 trẻ em, 5 người Ukraine, 1 người Đức và 1 tài xế xe buýt người Ý nằm trong số những người thiệt mạng.

Theo chính quyền địa phương, số người chết cũng có thể tăng lên vì ít nhất 4 người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Những người bị thương đã được đưa đến 5 bệnh viện khác nhau trong khu vực ngay sau vụ tai nạn.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc xe buýt gặp nạn.

Ông Luca Zaia, Thống đốc vùng Veneto, Italy cho biết với đài truyền hình Ý RAI: ​​“Đây là một thảm kịch nghiêm trọng, nhưng thật khó để hiểu nó đã xảy ra như thế nào. Chiếc xe buýt mới và chạy bằng điện, và con đường xảy ra vụ tai nạn không có vấn đề gì đặc biệt".

Lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã làm việc suốt đêm để dập tắt ngọn lửa và tìm kiếm thi thể.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã gửi “lời chia buồn sâu sắc nhất” tới các nạn nhân và người thân của họ, đồng thời cho biết điều tra chặt chẽ nguyên nhân vụ tai nạn.

Một thảm kịch tương tự đã cướp đi sinh mạng của 16 người vào năm 2016 khi một chiếc xe buýt chở sinh viên Hungary gặp nạn gần thành phố Verona phía bắc.

Ba năm trước đó, có 40 người thiệt mạng khi một chiếc xe buýt lao khỏi cầu gần thành phố Avellino phía nam nước này, đây là một trong những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng nhất nước Ý.

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