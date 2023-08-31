Nam Phi: Cháy tòa nhà 5 tầng bị bỏ hoang, ít nhất 73 người chết, nạn nhân nhỏ nhất chưa tròn 2 tuổi

Thế giới 31/08/2023 18:32

Tòa nhà 5 tầng nằm trong khu vực từng là quận thương mại của Johannesburg và đang được dùng làm nơi định cư không chính thức. Các nhân chứng nói có ít nhất 200 người sinh sống trong tòa nhà.

Theo thông tin mới nhất do báo Tuổi Trẻ cập nhật, số người chết trong vụ cháy tòa nhà năm tầng đã lên đến 73 người, 52 người bị thương. Chính quyền địa phương cũng ghi nhận ít nhất 7 trẻ em thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, trong đó nạn nhân nhỏ nhất chưa tròn 2 tuổi.

Vụ cháy tòa nhà bỏ hoang ở thành phố Johannesburg đang trên đà trở thành vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất thế giới trong những năm gần đây.

Nam Phi: Cháy tòa nhà 5 tầng bị bỏ hoang, ít nhất 73 người chết, nạn nhân nhỏ nhất chưa tròn 2 tuổi - Ảnh 1
Khói lửa bao trùm tòa nhà 5 tầng ở Johannesburg, Nam Phi ngày 31/8. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Trước đó, Hãng tin AFP dẫn thông báo của Cơ quan Quản lý khẩn cấp thành phố Johannesburg cho biết có khoảng 63 người chết, hơn 43 người bị thương do vụ cháy tòa nhà năm tầng ở trung tâm Johannesburg, Nam Phi, tính đến chiều 31-8 (giờ Việt Nam). 

Nam Phi: Cháy tòa nhà 5 tầng bị bỏ hoang, ít nhất 73 người chết, nạn nhân nhỏ nhất chưa tròn 2 tuổi - Ảnh 2
Thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy sáng sớm 31-8 ở thủ đô Johannesburg. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Nhà chức trách sở tại đã phong tỏa một số tuyến đường trong khu vực tạo điều kiện cho các phương tiện và lực lượng cứu hỏa di chuyển, trong khi cư dân các tòa nhà xung quanh được sơ tán để đề phòng nguy cơ mất an toàn.

Nhà chức trách địa phương cho biết, sau 3 giờ đồng hồ, ngọn lửa phần lớn đã được dập tắt nhưng khói vẫn bốc ra từ cửa sổ của tòa nhà bị cháy đen.

Nam Phi: Cháy tòa nhà 5 tầng bị bỏ hoang, ít nhất 73 người chết, nạn nhân nhỏ nhất chưa tròn 2 tuổi - Ảnh 3
Nguyên nhân của vụ cháy tòa nhà vẫn chưa được xác định. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Nguyên nhân của vụ cháy tòa nhà vẫn chưa được xác định, nhưng có dấu hiệu cho thấy người ta đã đốt lửa bên trong tòa nhà để giữ ấm.

Tình trạng ở lại trái phép bên trong các tòa nhà bỏ hoang tại trung tâm thành phố Johannesburg không phải là điều xa lạ ở Nam Phi. Thậm chí nhiều tòa nhà còn được cho nằm dưới sự kiểm soát của các tổ chức tội phạm, và các tổ chức này cho những người cư trú bất hợp pháp thuê và thu tiền.

Ngoài ra, báo Guardian dẫn thông tin từ kênh tin tức địa phương Times Live cho biết đây đã là tòa nhà cũ bị bỏ hoang thứ tư bốc cháy trong vài tháng gần đây. 

Khách lén mang bình gas lên tàu pha trà, gây cháy lớn khiến 10 người tử vong

Khách lén mang bình gas lên tàu pha trà, gây cháy lớn khiến 10 người tử vong

Vụ cháy lớn xảy ra trong toa tàu đang đậu ở thành phố Madurai, bang Tamil Nadu (Ấn Độ), vào ngày 26/8.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Phi cháy nhà 5 tầng cháy nhà 73 người chết

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích