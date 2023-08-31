Tòa nhà 5 tầng nằm trong khu vực từng là quận thương mại của Johannesburg và đang được dùng làm nơi định cư không chính thức. Các nhân chứng nói có ít nhất 200 người sinh sống trong tòa nhà.

Theo thông tin mới nhất do báo Tuổi Trẻ cập nhật, số người chết trong vụ cháy tòa nhà năm tầng đã lên đến 73 người, 52 người bị thương. Chính quyền địa phương cũng ghi nhận ít nhất 7 trẻ em thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, trong đó nạn nhân nhỏ nhất chưa tròn 2 tuổi. Vụ cháy tòa nhà bỏ hoang ở thành phố Johannesburg đang trên đà trở thành vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất thế giới trong những năm gần đây.

Khói lửa bao trùm tòa nhà 5 tầng ở Johannesburg, Nam Phi ngày 31/8. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Trước đó, Hãng tin AFP dẫn thông báo của Cơ quan Quản lý khẩn cấp thành phố Johannesburg cho biết có khoảng 63 người chết, hơn 43 người bị thương do vụ cháy tòa nhà năm tầng ở trung tâm Johannesburg, Nam Phi, tính đến chiều 31-8 (giờ Việt Nam). Thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy sáng sớm 31-8 ở thủ đô Johannesburg. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Nhà chức trách sở tại đã phong tỏa một số tuyến đường trong khu vực tạo điều kiện cho các phương tiện và lực lượng cứu hỏa di chuyển, trong khi cư dân các tòa nhà xung quanh được sơ tán để đề phòng nguy cơ mất an toàn.

Nhà chức trách địa phương cho biết, sau 3 giờ đồng hồ, ngọn lửa phần lớn đã được dập tắt nhưng khói vẫn bốc ra từ cửa sổ của tòa nhà bị cháy đen. Nguyên nhân của vụ cháy tòa nhà vẫn chưa được xác định. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Nguyên nhân của vụ cháy tòa nhà vẫn chưa được xác định, nhưng có dấu hiệu cho thấy người ta đã đốt lửa bên trong tòa nhà để giữ ấm. Tình trạng ở lại trái phép bên trong các tòa nhà bỏ hoang tại trung tâm thành phố Johannesburg không phải là điều xa lạ ở Nam Phi. Thậm chí nhiều tòa nhà còn được cho nằm dưới sự kiểm soát của các tổ chức tội phạm, và các tổ chức này cho những người cư trú bất hợp pháp thuê và thu tiền. Ngoài ra, báo Guardian dẫn thông tin từ kênh tin tức địa phương Times Live cho biết đây đã là tòa nhà cũ bị bỏ hoang thứ tư bốc cháy trong vài tháng gần đây.

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