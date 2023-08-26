Giẫm đạp kinh hoàng tại sân vận động thủ đô, ít nhất 13 người chết, trong đó có 7 trẻ em và hơn 100 người khác bị thương

Thế giới 26/08/2023 09:28

Trước khi thảm kịch xảy ra, có 50.000 người tụ tập tại sân vận động Barea để tham gia lễ khai mạc. Nguyên nhân dẫn đến vụ giẫm đạp hiện đang được điều tra.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn nguồn từ Straits Times, 13 người, trong đó 7 trẻ em, đã thiệt mạng và 107 người bị thương trong một vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra chiều 25/8 (giờ địa phương) tại lối vào sân vận động Barea ở thủ đô Antananarivo của Madagascar. Vụ việc xảy ra ngay trước thềm Lễ khai mạc Giải đấu Indian Ocean Games lần thứ 11.

Trước khi thảm kịch xảy ra, có 50.000 người tụ tập tại sân vận động Barea để tham gia lễ khai mạc. Nguyên nhân dẫn đến vụ giẫm đạp hiện đang được điều tra.

Giẫm đạp kinh hoàng tại sân vận động thủ đô, ít nhất 13 người chết, trong đó có 7 trẻ em và hơn 100 người khác bị thương - Ảnh 1
Xe cấp cứu đến hiện trường vụ giẫm đạp - Ảnh: Straits Times

Tại lễ khai mạc giải đấu Indian Ocean Games lần thứ 11, Ban tổ chức đã dành một phút mặc niệm cho những nạn nhân xấu số trong vụ giẫm đạp.

Thủ tướng Madagascar Christian Ntsay đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, và cam kết, chính phủ sẽ chi trả toàn bộ chi phí chữa trị cho người bị thương.

Theo VnExpress dẫn nguồn từ AFP, Đại hội Thể thao Quốc đảo Ấn Độ Dương 2023 diễn ra ngày 23/8-3/9 tại Madagascar. Đây là sự kiện thể thao dành cho các quốc đảo ở Ấn Độ Dương, diễn ra 4 năm một lần kể từ năm 2003. Đại hội Thể thao Quốc đảo Ấn Độ Dương lần trước diễn ra tại Mauritius, nằm ở phía đông Madagascar.

Sân vận động Barea với sức chứa khoảng 41.000 người là nơi từng ghi nhận các vụ giẫm đạp chết người trước đây. Năm 2018, hỗn loạn xảy ra trước trận giữa Madagascar và Senegal trong vòng loại giải bóng đá các quốc gia châu Phi đã khiến một người chết và ít nhất 37 người bị thương. Năm 2019, ít nhất 15 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại buổi hòa nhạc được tổ chức ở sân này.

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Vụ giẫm đạp xảy ra khi người hâm mộ cố gắng xô đẩy cánh cổng để vào xem trận đấu bóng đá giữa đội tuyển bóng đá trẻ nước này và đội tuyển đến từ Algeria làm nhiều người thương vong.

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