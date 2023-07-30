Em gái của hai người phụ nữ đoản mệnh - cô Trevala Jara - cho biết Christine và Rebecca vốn không có những kiến thức thực tế về việc sinh tồn nơi hoang dã.

Báo Dân Trí dẫn nguồn từ New York Post, sự việc bi kịch xảy ra tại bang Colorado, Mỹ, đang gây sửng sốt cho dư luận. 3 thành viên trong gia đình nhà Vance vốn cùng sinh sống tại thành phố Colorado Springs. Thi thể của 3 người đã được tìm thấy từ đầu tháng 7 nhưng phải tới thời điểm hiện tại, công tác khám nghiệm mới có thể đưa đến kết luận chính thức rằng 3 thi thể được tìm thấy chính là 3 thành viên của gia đình nhà Vance.

Trước kế hoạch mạo hiểm của Christine và Rebecca, các thành viên trong gia đình đã tìm cách can ngăn nhưng không thành công. Sau gần một năm sinh sống trong rừng, 3 thành viên trong gia đình nhà Vance được tìm thấy trong tình trạng đã qua đời tại rừng quốc gia Gunnison, bang Colorado, Mỹ.

Dù vậy, họ vẫn quyết định sẽ đưa theo cậu con trai tuổi teen của Rebecca để cùng nhau rời xa đời sống văn minh, tìm đến nơi hoang dã sinh sống. Nguyên nhân của quyết định này là bởi họ cảm thấy quá áp lực và mệt mỏi trước cuộc sống hiện tại nên muốn thay đổi.

Để chuẩn bị cho cuộc sống mới, 3 thành viên xấu số của nhà Vance chỉ xem các clip dạy cách sinh tồn trên YouTube. Họ lên đường hồi đầu tháng 8/2022 và kiên quyết không nói cho người thân trong gia đình biết họ sẽ đi đâu.

Nhà chức trách tin rằng 3 người nhà Vance đã qua đời trong mùa đông đầu tiên họ phải trải qua trong môi trường thiên nhiên hoang dã. Có thể họ đã bị thiếu lương thực hoặc không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt, cũng có thể họ đã bị ngộ độc khí CO trong lúc nhóm lửa để sưởi ấm. Hiện tại, hoạt động điều tra vẫn đang được tiến hành.

VnExpress dẫn nguồn từ Guardian, hồi đầu tháng, một người leo núi tình cờ phát hiện thi thể của họ xung quanh căn lều. Giới chức vào cuộc điều tra và tìm thấy vỏ hộp thức ăn, sách, khu vực vệ sinh, cho thấy ba người sống sót nhờ đồ hộp.

Cơ thể của họ có dấu hiệu suy dinh dưỡng. Barnes cho hay các nhà điều tra đang đợi báo cáo xét nghiệm độc tố và chưa xác định được nguyên nhân tử vong. Họ nghi ngờ ba người có thể đã chết đói, chết rét hoặc ngộ độc khí CO2 khi đốt lửa sưởi ấm.

Từ trái sang phải: Con trai 14 tuổi của Rebecca, Rebecca Vance, Trevala Jara, Christine Vance và Tommy Jara vài ngày trước khi ba người đi cắm trại mùa hè năm ngoái - Ảnh: Gazette

Giới chức không tìm thấy bất kỳ phương tiện giao thông hay vũ khí nào ở địa điểm cắm trại. Barnes nhận định việc tiếp xúc trực tiếp với nhiều yếu tố môi trường cùng mùa đông khắc nghiệt có thể là những nguyên nhân khiến họ tử vong.

"Mùa đông vừa rồi khắc nghiệt hơn bình thường", Barnes nói. "Tuyết rơi nhiều hơn những năm trước".

Ba người có thể tới đây cắm trại từ mùa hè năm ngoái và chết vào mùa đông. Barnes cho hay dường như họ đã bắt đầu xây một nơi trú ẩn, nhưng chưa kịp hoàn thành khi mùa đông tới.

"Họ mang theo nhiều tài liệu về sinh tồn nơi dã ngoại, cách tìm kiếm thức ăn và những thứ tương tự. Nhưng có vẻ như họ chỉ sắm đồ từ một cửa hàng tạp hóa", ông nói.

Jara cho biết hai chị em Vance rất lo lắng về tình hình hiện nay của thế giới và Rebecca càng lo lắng hơn do đại dịch. "Nỗi sợ lấn át cô ấy", bà nói.

Christine đồng ý vào rừng cùng chị gái và cháu trai để hai người không cảm thấy quá đơn độc. Jara cho rằng Rebecca và Christine có thể đã hành động đúng, chỉ là không làm tốt công tác chuẩn bị.

"Cần luyện tập nhiều năm trước khi quyết định sống lánh đời", Jara nói. "Họ chỉ xem vài video trên YouTube, nhưng thực tế ngoài kia hoàn toàn khác với những người không có kinh nghiệm sinh tồn".