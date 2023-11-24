Tòa án quận Busan đã bác bỏ lời bào chữa cho rằng nghi phạm đang trong tình trạng rối loạn tâm thần vào thời điểm phạm tội và quyết định tuyên bố án tù chung thân cho Jung. Bên cạnh đó, tòa án cũng phán quyết Jung phải đeo thiết bị giám sát điện tử trong 30 năm.

Báo Phụ nữ Việt Nam dẫn tin từ KoreaTimes, Jung Yoo-jung (23 tuổi), nghi phạm giết người gây chấn động Hàn Quốc hồi tháng 5 vừa qua, đã bị khởi tố với tội danh giết người có chủ đích và chuẩn bị phạm tội giết 2 người từng gặp trên ứng dụng trao đổi đồ cũ.

Tòa cho biết hình phạt tù chung thân là điều không thể tránh khỏi đối với Jung khi kẻ này có hành vi sát hại một nữ gia sư - người không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào với kẻ thủ ác. Đáng chú ý, sau khi sát hại nạn nhân, Jung Yoo-jung còn tiến hành phân xác nạn nhân và di chuyển các phần thi thể vào vali và mang đi phi tang vào ngày 26/5.

Báo Người Lao Động dẫn tin từ Yonhap trước đó, trong phiên xử cuối cùng tại tòa án quận Busan ngày 6-11, các công tố viên yêu cầu án tử hình với Jung Yoo-jung. Các công tố viên nói rằng cô ta đã sát hại nạn nhân không hề quen biết chỉ để thỏa mãn cơn tức giận của mình, gieo rắc nỗi sợ hãi rằng bất kỳ ai cũng có thể bị sát hại mà không có lý do.

Jung Yoo-jung cho một số bộ phận nạn nhân vào vali, bắt taxi đến sông Nakdong vứt xác. Ảnh: Cảnh sát đô thị Busan

Các công tố viên lưu ý nghi phạm cần phải được "cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội". Tuy nhiên, luật sư của Jung Yoo-jung đề nghị tòa giảm nhẹ mức án, cho rằng bị cáo đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực không xác định, do hoàn cảnh không may mắn khi lớn lên.

Theo báo Chosun Ilbo, Jung Yoo-jung bị ám ảnh bởi các chương trình truyền hình và sách về tội phạm, đã quyết định giết người thật và tiến hành nghiên cứu về cách che giấu thi thể.

Sau khi sát hại nạn nhân, Jung Yoo-jung đón taxi để đến sông Nakdong phi tang thi thể. Tuy nhiên, tài xế taxi nghi ngờ hành động của Jung Yoo-jung và đã báo cảnh sát.

Cảnh sát sau đó tìm thấy quần áo dính máu trong một số túi xách và phần còn lại của thi thể nạn nhân tại nhà bị cáo.