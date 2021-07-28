Qua điều tra ban đầu, phía cảnh sát lại đang nghi ngờ rằng kẻ sát nhân này đã lên kế hoạch giết vợ cũ từ trước chứ không phải do kích động mà gây nên.

Liên quan đến đoạn clip gây xôn xao nhiều ngày qua về vụ chồng cầm dao đâm vợ liên tiếp hơn 30 nhát khi phát hiện vợ đang 'hành sự' cùng người đàn ông khác, mới đây, dân mạng truy lùng được thông tin cụ thể hơn về vụ việc.

Theo trang Newsbeezer đưa tin, vụ giết người thương tâm này đã diễn ra vào ngày 17/7 tại tỉnh La Libertad, Peru. Người đàn ông cầm dao được xác minh là Elmer Lucano, 33 tuổi và nạn nhân là Fiorela Liseth Díaz, 32 tuổi.

Người đàn ông đâm tới tấp hơn 30 nhát vào người nạn nhân mà không hề run tay

Theo thông tin trước đó truyền tay nhau khi vụ việc nổ ra, nhiều người cho rằng nguyên nhân của vụ sát hại là do chồng tức giận khi bắt quả tang người vợ ngoại tình. Thế nhưng, đáng nói, thực tế theo tìm hiểu, Fiorela chỉ là vợ cũ của Elmer Lucano và cả người đã ly hôn, chấm dứt mối quan hệ vợ chồng đã được 1 khoảng thời gian. Khi thấy vợ cũ có tình mới thì Elmer vẫn không thể chấp nhận, cảm thấy 'tức điên' lên nên đã ra tay sát hại cô một cách kinh hoàng.

Thủ phạm và nạn nhân đã ly hôn chứ không phải vợ ngoại tình như những lời đồn đoán đang lan truyền trên mạng xã hội

Tên sát nhân máu lạnh đã bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Elmer Lucano đã khai nhận: "Tôi không biết mình đã làm gì. Đầu óc tôi ong ong khi thấy cô ta với người đàn ông khác và tôi đã tấn công cô ta. Tôi xin lỗi. Những đứa con của tôi vẫn đang ở nhà một mình".

Tuy vậy, qua điều tra ban đầu, phía cảnh sát lại đang nghi ngờ rằng kẻ sát nhân này đã lên kế hoạch giết vợ cũ từ trước chứ không phải do kích động mà gây nên. Hiện, vụ án vẫn đang được điều tra và thu hút sự chú ý, theo dõi của dư luận trước hành động tàn ác khiến người xem phải "rùng mình".

Người chồng đâm vợ 30 nhát vì nghi ngoại tình: 'Tôi xin lỗi, đầu óc tôi ong ong khi thấy cô ta với người đàn ông khác' Dù đoạn clip chỉ hơn 1 phút, nhưng dân mạng đã lập tức nhận ra người phụ nữ này có phần bụng dưới hơi to khiến nhiều nghi vấn là cô vợ đang mang thai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-chong-dam-vo-hon-30-nhat-cap-doi-da-ly-hon-ghen-tuong-vo-cu-co-tinh-moi-chong-len-ke-hoach-sat-hai-414579.html