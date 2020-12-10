Từ hội chợ chở về, hai vợ chồng bị 17 tên côn đồ khống chế ép vào con hẻm vắng. Cô vợ bị bọn chúng hiếp dâm tập thể dẫn đến thương tích nặng nề khiến ai nấy phẫn nộ tột cùng.

Hệ thống xã hội gia trưởng, trao quá nhiều đặc quyền và ưu tiên cho nam giới, trong khi phụ nữ bị phân biệt đối xử, là những nguyên nhân khiến nạn hiếp dâm tại Ấn Độ ngày càng nghiêm trọng. Theo thống kê, cứ 15 phút lại có một vụ hiếp dâm xảy ra ở Ấn Độ. Tuy nhiên chỉ một số ít trong các nạn nhân dám lên tiếng tố cáo, số còn lại chọn cách im lặng để bảo vệ danh dự và tính mạng của bản thân.

Mới đây, nhiều trang tin của Ấn Độ đồng loạt đưa tin về một vụ hiếp dâm tập thể nghiêm trọng xảy ra tại bang Jharkhand.

Một cặp vợ chồng nọ cùng nhau đi chơi lễ hội vô cùng vui vẻ. Trên đường trở về, cặp đôi bị một nhóm côn đồ chặn lại. Chúng khống chế đôi vợ chồng, ép cả hai vào một con hẻm nhỏ để dễ dàng hành động.

Người chồng bị đám đông đánh đập thậm tệ, chúng còn ép anh phải chứng kiến cảnh vợ mình bị 17 tên thay phiên nhau cưỡng hiếp. Cảnh tượng phẫn uất khiến người đàn ông đau đớn, bất lực tột cùng.

Người phụ nữ Ấn Độ bị 17 tên thú tính hiếp dâm tập thể - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi thỏa mãn thú tính, đám côn đồ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người chồng đã trình báo cảnh sát, sau đó đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu. Nhiều nguồn tin cho biết tình trạng của cô khá nặng và vẫn đang được điều trị. Người chồng nói rằng có lẽ cả đời này không bao giờ quên được những gì mà đám người mất nhân tính kia đã làm với vợ chồng anh.

Cảnh sát địa phương đang mở chiến dịch truy bắt nghi phạm liên quan đến vụ cưỡng hiếp. Sự việc khiến người dân vô cùng phẫn nộ, không ít người còn xuống đường biểu tình đòi công lý cho nạn nhân. Đây được đánh giá là một trong những vụ cưỡng hiếp tập thể nghiêm trọng nhất tại Ấn Độ từ trước đến nay.

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