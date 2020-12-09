Thấy con gái đẻ rơi trong nhà vệ sinh, người bố cho đứa trẻ vào túi nilon rồi vứt xuống sông. Sau đó cô gái vào bệnh viện cấp cứu và bị bác sĩ phát hiện sự việc.

Câu chuyện thiếu nữ 19 tuổi họ Lu ở Cao Hùng (Đài Loan) đẻ rơi trong nhà vệ sinh hiện đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo ETtoday, ngày 6/12 vừa qua, Lu bất ngờ đẻ rơi trong nhà vệ sinh của nhà mình. Quá hoảng hốt, cô vội gọi bố và bà nội cầu cứu. Người thân của Lu cũng vô cùng hoảng sợ vì không hề biết cô mang thai. Chứng kiến đứa trẻ dính đầy máu nằm bất động trên nền nhà vệ sinh, người bố đã bỏ đứa bé vào túi ni lông 2 lớp cùng một ít gạch đá rồi ném xuống sông gần nhà. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút.

Cô gái 19 tuổi đẻ rơi trong nhà vệ sinh - Ảnh: ETtoday Sau đó, Lu bị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện. Phát hiện cô gái vừa sinh con nhưng chẳng thấy đứa bé đâu, các bác sĩ đã báo cảnh sát. Được biết, bố mẹ Lu đã ly hôn, cô sống cùng bố, bà nội và em trai. Trước đây, Lu hẹn hò cùng một chàng trai 20 tuổi nhưng đã chia tay. Do cô gái thường xuyên mặc áo rộng và bó bụng nên cả nhà không hề biết chuyện mang thai.

Camera ghi lại cảnh cha của Lu mang đứa trẻ ra sông vứt - Ảnh: ETtoday Bà nội Lu cho biết, sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề, cháu gái mình không học tiếp và cũng không ra ngoài tìm việc làm. Bình thường, Lu sống nội tâm, ít nói chuyện với người nhà, hay đóng cửa ở nhà trong phòng một mình. Gia đình cũng cho biết tại thời điểm Lu sinh con, cháu bé không khóc nên ai cũng tưởng là thai chết lưu. Bố của Lu vô cùng hoảng loạn, vì sợ cả nhà bị hàng xóm chê cười nên ông đã vứt đứa trẻ xuống sông. Cảnh sát đang tiến hành trục vớt thi thể - Ảnh: ETtoday Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ bạn trai cũ của Lu là tác giả của cái thai. Tuy nhiên tên này cũng đang dính líu vào một vụ án hình sự khác và đang bị điều tra. Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành trực vớt thi thể cháu bé xấu số. Nếu giám định pháp y cho thấy đứa trẻ vẫn còn sống tại thời điểm bị ném xuống sông, cha của Lu rất có thể bị điều tra tội giết người.

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