Cô gái 19 tuổi đẻ rơi trong nhà vệ sinh, người bố nhét cháu ngoại vào túi rồi ném xuống sông, nguyên nhân phía sau khiến tất cả càng phẫn nộ

Thế giới 09/12/2020 17:08

Thấy con gái đẻ rơi trong nhà vệ sinh, người bố cho đứa trẻ vào túi nilon rồi vứt xuống sông. Sau đó cô gái vào bệnh viện cấp cứu và bị bác sĩ phát hiện sự việc.

Câu chuyện thiếu nữ 19 tuổi họ Lu ở Cao Hùng (Đài Loan) đẻ rơi trong nhà vệ sinh hiện đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo ETtoday, ngày 6/12 vừa qua, Lu bất ngờ đẻ rơi trong nhà vệ sinh của nhà mình. Quá hoảng hốt, cô vội gọi bố và bà nội cầu cứu.

Người thân của Lu cũng vô cùng hoảng sợ vì không hề biết cô mang thai. Chứng kiến đứa trẻ dính đầy máu nằm bất động trên nền nhà vệ sinh, người bố đã bỏ đứa bé vào túi ni lông 2 lớp cùng một ít gạch đá rồi ném xuống sông gần nhà. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút. 

Cô gái 19 tuổi đẻ rơi trong nhà vệ sinh, người bố nhét cháu ngoại vào túi rồi ném xuống sông, nguyên nhân phía sau khiến tất cả càng phẫn nộ - Ảnh 1
Cô gái 19 tuổi đẻ rơi trong nhà vệ sinh - Ảnh: ETtoday

Sau đó, Lu bị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện. Phát hiện cô gái vừa sinh con nhưng chẳng thấy đứa bé đâu, các bác sĩ đã báo cảnh sát. 

Được biết, bố mẹ Lu đã ly hôn, cô sống cùng bố, bà nội và em trai. Trước đây, Lu hẹn hò cùng một chàng trai 20 tuổi nhưng đã chia tay. Do cô gái thường xuyên mặc áo rộng và bó bụng nên cả nhà không hề biết chuyện mang thai. 

Cô gái 19 tuổi đẻ rơi trong nhà vệ sinh, người bố nhét cháu ngoại vào túi rồi ném xuống sông, nguyên nhân phía sau khiến tất cả càng phẫn nộ - Ảnh 2
Camera ghi lại cảnh cha của Lu mang đứa trẻ ra sông vứt - Ảnh: ETtoday

Bà nội Lu cho biết, sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề, cháu gái mình không học tiếp và cũng không ra ngoài tìm việc làm. Bình thường, Lu sống nội tâm, ít nói chuyện với người nhà, hay đóng cửa ở nhà trong phòng một mình. 

Gia đình cũng cho biết tại thời điểm Lu sinh con, cháu bé không khóc nên ai cũng tưởng là thai chết lưu. Bố của Lu vô cùng hoảng loạn, vì sợ cả nhà bị hàng xóm chê cười nên ông đã vứt đứa trẻ xuống sông. 

Cô gái 19 tuổi đẻ rơi trong nhà vệ sinh, người bố nhét cháu ngoại vào túi rồi ném xuống sông, nguyên nhân phía sau khiến tất cả càng phẫn nộ - Ảnh 3
Cảnh sát đang tiến hành trục vớt thi thể - Ảnh: ETtoday

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ bạn trai cũ của Lu là tác giả của cái thai. Tuy nhiên tên này cũng đang dính líu vào một vụ án hình sự khác và đang bị điều tra. Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành trực vớt thi thể cháu bé xấu số. Nếu giám định pháp y cho thấy đứa trẻ vẫn còn sống tại thời điểm bị ném xuống sông, cha của Lu rất có thể bị điều tra tội giết người. 

Đôi nam nữ ôm hôn đắm đuối như muốn nuốt cả môi, đến lúc buông nhau ra mới biết đã nhận quả đắng từ người đàn ông bên cạnh

Đôi nam nữ ôm hôn đắm đuối như muốn nuốt cả môi, đến lúc buông nhau ra mới biết đã nhận quả đắng từ người đàn ông bên cạnh

Ngồi ôm hôn ngoài đường, đôi nam nữ phải nhận quả đắng từ người đàn ông ngồi kế bên. Dân mạng vừa thương vừa buồn cười đành thốt lên: "Đúng là cái giá của tình yêu!".

Xem thêm
Từ khóa:   Đài Loan đẻ rơi câu chuyện gây sốc

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích