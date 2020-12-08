Đôi nam nữ ôm hôn đắm đuối như muốn nuốt cả môi, đến lúc buông nhau ra mới biết đã nhận quả đắng từ người đàn ông bên cạnh

Thế giới 08/12/2020 21:01

Ngồi ôm hôn ngoài đường, đôi nam nữ phải nhận quả đắng từ người đàn ông ngồi kế bên. Dân mạng vừa thương vừa buồn cười đành thốt lên: "Đúng là cái giá của tình yêu!".

ETtoday đưa tin, một cặp vợ chồng trẻ ở Hồ Nam (Trung Quốc) đến đồn cảnh sát báo tin bị mất điện thoại di động. Cảnh sát lập tức trích xuất camera tại hiện trường để điều tra thì phát hiện sự thật dở khóc dở cười.

Cụ thể, khoảng 10 giờ tối hôm xảy ra sự việc, cặp vợ chồng trẻ ngồi trên ghế đá ngoài đường hóng mát. Gió hiu hiu thổi, cộng thêm lửa tình rực cháy khiến cả hai không nhịn được mà quay sang hôn nhau đắm đuối. Nhân lúc đôi trẻ đang nhắm mắt đắm chìm trong mật ngọt, người đàn ông ngồi bên cạnh nhanh tay cuỗm luôn chiếc điện thoại rồi lẩn đi mất. 

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Sau khi ôm hôn ngoài đường, đôi nam nữ hoảng hốt vì điện thoại không cánh mà bay - Ảnh: ETtoday

Sau khi ôm hôn ngoài đường lãng mạn như phim Hàn Quốc, đôi trẻ buông nhau ra và ngỡ ngàng khi thấy chiếc điện thoại đã không cánh mà bay. Sau khi xem đoạn clip, đến cảnh sát cũng cảm thấy cạn lời bởi hành động quá đỗi vô tư, thiếu cẩn thận của đôi nam nữ.

Cảnh sát lập tức phát thông báo truy tìm nghi phạm trộm điện thoại với đặc điểm nhận dạng: Khoảng 60 tuổi, đầu trọc, đội nón kết màu đen. Căn cứ vào đặc điểm khuôn mặt và cơ thể, cảnh sát bắt giữ người đàn ông tên Wang Nan. 

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Người đàn ông 60 tuổi thừa nhận hành động trộm cắp - Ảnh: ETtoday 

Ban đầu, người này một mực chối tội. Sau đó anh ta giải thích rằng thấy điện thoại bị rơi dưới đất, không biết của ai nên mới "nhặt được của rơi tạm thời đút túi". Tuy nhiên sau khi được cảnh sát cho xem đoạn clip trích xuất từ camera, người này đã cúi đầu nhận tội và bị tạm giam 15 ngày.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận dở khóc dở cười: "Đúng là cái giá của tình yêu"; "Hôn nhau ngoài đường đã hơi sai sai rồi"; "Mốt giữ chặt đồ rồi hẵng nhắm mắt hôn nhau mấy má ơi"; "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"; "Cười chết tôi rồi"...

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