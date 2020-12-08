Bé gái bị mẹ ném từ tầng 5 nhưng bố không cho điều trị tại bệnh viện. Sau khi biết nguyên nhân, ai nấy không thể giấu được sự phẫn nộ.

ETtoday đưa tin, một bé gái 4 tháng tuổi ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) bị mẹ ném từ tầng 5 xuống đất vào ngày 30/11 vừa qua. Một nhân viên chuyển phát nhanh đang đi giao hàng thì phát hiện sự việc. Người này lập tức gọi cấp cứu và báo cảnh sát, em bé được đưa vào bệnh viện ngay sau đó.

Nam shipper phát hiện bé gái bị mẹ ném từ tầng 5 xuống đất - Ảnh: ETtoday

Bé gái đáng thương bị xuất huyết não, tổn thương thận và phổi. Đến ngày 6/12, người cha không đồng ý cho con tiếp tục điều trị ở bệnh viện mà dứt khoát đòi đưa bé về nhà. Anh ta đang học Trung Y và cho rằng bản thân có thể tự chữa trị cho con. Người này nói rằng ở bệnh viện vi khuẩn quá nhiều, không tốt cho đứa nhỏ. Bé gái chỉ cần ăn sữa bột, bột lúa mạch... là có thể chắc khỏe xương và khỏe lại. Ngoài ra, người bố nói việc "hấp thụ tinh hoa đất trời" còn có tác dụng tốt hơn là nằm bệnh viện.

Người cha không cho con điều trị tại bệnh viện vì cho rằng chỉ cần 'hấp thụ tinh hoa đất trời' là khỏe - Ảnh: ETtoday

Liên quan đến vụ việc, luật sư thuộc Công ty Luật Bắc Kinh cho biết cha đứa bé đã vi phạm pháp luật vì có điều kiện chữa trị và chăm sóc con nhưng lại không thực hiện. Chính quyền địa phương đang cân nhắc các biện pháp cưỡng chế nhằm đưa bé gái đến bệnh viện.

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