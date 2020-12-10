Đang câu cá bên sông, thanh niên bất ngờ chạy tụt quần vì khách không mời 'hạ cánh nơi anh'

Thế giới 10/12/2020 15:12

Nam thanh niên đang câu cá bên sông thì phát hiện có thứ ngọ nguậy rơi trúng đầu. "Hạ cánh nơi anh" phiên bản kinh hoàng khiến dân tình cười đau bụng.

Câu chuyện dở khóc dở cười về nam thanh niên câu cá bên sông hiện đang nhận được sự quan tâm của dân mạng Trung Quốc. Với những người đam mê câu cá, niềm vui không chỉ ở thành phẩm mình đạt được mà còn là những phút giây thư giãn, giải tỏa căng thẳng. Thế nhưng nam thanh niên trong câu chuyện dưới đây lại có trải nghiệm khá "kinh hoàng" khi câu cá ở một con sông gần nhà.

Theo Sina, nhân ngày rảnh rỗi, thanh niên cùng bạn bè lập tức vác đồ câu ra con sông gần nhà. Anh chọn chỗ ngồi dưới bóng cây râm mát, vừa buông cần cầu may vừa tranh thủ ngâm thơ, ngẫm nghĩ sự đời. Bỗng nhiên nam thanh niên phát hiện có cái gì đó lạnh lạnh vừa rơi trúng đầu mình, đã thế còn ngọ nguậy nữa chứ. Chàng trai tóm lấy, cầm lên xem thì tá hỏa khi thấy đó là một con rắn dài khoảng 2 mét. Quá hoảng loạn, anh nhảy ùm xuống sông, bơi một mạch sang bên kia sông rồi về thẳng nhà. Kể từ đó, anh chàng từ bỏ sự nghiệp cần thủ. Đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng!

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Nam thanh niên đang câu cá bên sông... - Ảnh: Sina
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... thì bị con rắn rớt trúng đầu - Ảnh: Sina
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'Hạ cánh nơi anh' phiên bản hoảng loạn khiến dân tình cười đau ruột - Ảnh: Sina

Toàn bộ sự việc đã được bạn của thanh niên quay lại rồi đăng lên mạng xã hội. Đoạn clip lập tức gây sốt mạng và nhận về hàng ngàn bình luận hài hước: "Thương dễ sợ"; "Gặp tôi thì tôi cũng chạy tụt quần"; "Má ơi tôi sợ rắn nhất trên đời luôn á"; "Thanh niên nhát dễ sợ, may mà còn biết bơi haha"; "Lỡ nhảy xuống mà không biết bơi thì bi kịch nhân đôi à"; "Hạ cánh nơi anh phiên bản hoảng loạn"...

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