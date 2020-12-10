'Đu đưa' say sưa trong khách sạn nhưng không kéo rèm, đôi nam nữ không ngờ có hàng trăm khán giả đang dõi theo

Thế giới 10/12/2020 10:29

Nhiều người đánh giá đôi nam nữ hành động phản cảm, số khác lại cho rằng họ đã thuê phòng khách sạn nên có thể làm tất cả những gì mình muốn, miễn không vi phạm pháp luật là được.

Mới đây, tại thành phố Đài Bắc (Đài Loan) xảy ra sự việc phản cảm hy hữu thu hút sự chú ý của nhiều người và gây ra những luồng ý kiến trái chiều. 

ETtoday đưa tin, vào tối 6/12 vừa qua, tại quận Vạn Hoa (thành phố Đài Bắc) đã diễn ra lễ hội kỷ niệm 165 năm thành lập chùa Long Sơn, một trong những ngôi chùa lớn nhất Đài Loan. 

Trong lúc đám đông đang diễu hành ngoài đường phố thì bất ngờ nhìn thấy một cặp đôi đang "đu đưa" trong căn phòng khách sạn ở gần đó. Do không kéo rèm cửa sổ, cộng thêm ánh đèn sáng trưng nên ai cũng biết cả hai đang chơi trò "vợ chồng". 

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Đôi nam nữ chơi trò 'vợ chồng' trong căn phòng khách sạn không kéo rèm - Ảnh: ETtoday

Đám đông lập tức chộn rộn cả lên, người đỏ mặt quay đi, người lấy điện thoại ra quay, số còn lại thì đứng lại chỉ trỏ bàn tán xôn xao. 

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, hành động của đôi nam nữ nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng. Một số ý kiến chỉ trích cặp đôi thiếu tôn trọng thần thánh, tuy nhiên cũng không ít người cho rằng cả hai chỉ làm chuyện ấy trong phòng của mình nên không có gì sai trái cả.

Hiện cảnh sát quận Vạn Hoa đã chính thức vào cuộc điều tra và yêu cầu chủ khách sạn cung cấp danh sách những người thuê phòng vào ngày hôm đó. Tuy nhiên nhiều cảnh sát cho rằng rất khó để xử lý đôi nam nữ này vì họ đã thân mật trong căn phòng khách sạn mà họ đã thuê chứ không làm chuyện đó ở nơi công cộng. 

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