Tòa nhà chung cư 25 tầng nứt tường hàng loạt, 4.000 dân khẩn trương sơ tán trong đêm

Theo báo cáo, sự bất thường như vậy xảy ra tại một khu chung cư lớn ở quận Tế Nam, thành phố Thiên Tân từ ngày 31/5. Các vết nứt của từng căn hộ bắt đầu hình thành từ sự sụt lún của các con đường và toàn bộ tòa chung cư 25 tầng bị nghiêng đáng kể.

Theo thông tin từ Yonhap News, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin vào ngày 7/6 rằng một con đường trong khu chung cư ở Thiên Tân, Trung Quốc bị sụt lún nghiêm trọng, khoảng 4.000 cư dân đã phải sơ tán do tường căn hộ nứt toác, có nguy cơ đổ sập.

Theo hình ảnh từ CCTV, có thể thấy vỉa hè cạnh bồn hoa chung cư mấp mô, vụn nhựa đường vương vãi, đường chia cắt không đều, những viên gạch ở cửa căn hộ đều bị bong ra. Ngoài ra, hầm để xe của khu chung cư cũng bị nứt tường, rò rỉ nước. Các vết nứt phía tường bên ngoài của các căn hộ đang dần lộ rõ ra, một người dân cho biết: “Ban đầu, nó nứt đủ để cho một ngón tay vào, sau đó nứt rộng hơn bằng cả một nắm tay".

Cư dân chung cư Thiên Tân sơ tán vì lo sợ tòa nhà đổ sập - Ảnh: CCTV

Hiện khoảng 4.000 cư dân đã rời khỏi căn hộ của mình vào ngày 1/6 và ở tạm trong các khách sạn. Một người dân được sơ tán vào thời điểm đó cho biết: “Lúc rạng sáng, có người gõ cửa và hét lên: 'Nguy hiểm lắm', tôi bối rối và rời khỏi nhà chỉ với những đồ đạc đơn giản".

Một người dân khác cho biết: “Con đường trong khu phức hợp bị khoét rỗng, khu vực sụt lún dần mở rộng, tòa nhà bắt đầu xuất hiện các vết nứt”.

Khu chung cư Thiên Tân nứt tường, nứt sàn - Ảnh: CCTV

Đến ngày 3/6, người dân nhận được thông báo rằng họ có thể trở về nhà để thu dọn đồ đạc có giá trị và nhu yếu phẩm hàng ngày, lo lắng về sự sụp đổ chung cư, người dân vội vã thu dọn đồ đạc trong nhà và di chuyển ra bên ngoài. Tuy nhiên, cư dân của một số khu phức hợp bị thiệt hại nặng nề cho biết họ hoàn toàn không thể vào nhà vì lối vào đã bị chặn.

Tổng cộng có 52 căn hộ trong khu chung cư này, 16 căn hộ đã bị phong tỏa hoàn toàn, cấm ra vào vào ngày 4/6, đồng thời ngừng cung cấp khí đốt vì lo sợ cháy nổ.

Tòa nhà nghiêng bên phải do sụt lún nền đất - Ảnh: CCTV

Nhà chức trách đã tổ chức một đội điều tra đặc biệt gồm khoảng 20 chuyên gia để xác định nguyên nhân và chuẩn bị các biện pháp đối phó. Một quan chức cho biết: "Loại sụt lún đất cục bộ và đột ngột này là một trường hợp hiếm gặp và có vẻ như do các nguyên nhân phức tạp. Cần các cuộc điều tra chi tiết để xác định nguyên nhân".