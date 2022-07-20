Tình huống "dở khóc dở cười" trong đám cưới khiến chú rể nhớ mãi

Thế giới 20/07/2022 13:48

Tình huống hài hước trong ngày cưới cũng để lại những kỷ niệm đáng nhớ với cô dâu chú rể và những người tham dự.

Trong ngày vui trọng đại, ám cưới sẽ thật vui vẻ khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, có những tình huống bất ngờ khiến đám cưới trở nên đặc biệt hơn và cũng khiến không khí ngày cười thêm phần vui tươi.

Tình huống 'dở khóc dở cười' trong đám cưới khiến chú rể nhớ mãi - Ảnh 1
Chú rể chật vật bế cô dâu giữa tiếng la ó của đám đông - Ảnh: Internet

Mới đây, một "Tình huống bất ngờ" diễn ra trong đám cưới ở Trung Quốc khiến nhiều người bàn tán. Đây là một buổi lễ cực kỳ đơn giản, nhưng đối với chú rể, tình huống "dở khóc dở cười" khiến anh ta nhớ mãi.

Theo đó, với phong tục địa phương, chú rể sẽ là người bế cô dâu ra xe cưới thay vì để cô dâu đi bộ. Giữa tiếng la ó của đám đông phù dâu phù rể cùng họ hàng, bạn bè, chú rể cười gượng khi chuẩn bị bế vợ. Cô dâu cũng nhẹ nhàng hỏi: "Anh có chắc bế được em không?". 

Lúc này, chú rể trông "nhỏ con" liền hít một hơi thật sâu, ôm lấy eo cô dâu và bế cô dâu lên nhưng không được khiến cô dâu ngã trở lại giường. Đây rõ ràng là một cảnh đáng xấu hổ, cũng may là chú rể bật cười thành tiếng trước đám đông làm xóa tan không khí gây cười lúc đó. Cô dâu cũng chỉ biết cười trừ khi bị ngã, trang sức trên tóc lắc lư qua lại.

Nhìn bề ngoài thì chú rể trông yếu ớt không bế nổi cô dâu, nhưng có lẽ chính sự lóng ngóng này lại làm tăng niềm vui trong lễ cưới. Sau một hồi "vật lộn", chú rể cuối cùng cũng bế được cô dâu ra khỏi phòng. 

Tình huống 'dở khóc dở cười' trong đám cưới khiến chú rể nhớ mãi - Ảnh 2
Sau một lúc chú rể cũng bế được cô dâu ra khỏi phòng - Ảnh: Internet

Tình huống "dở khóc dở cười" này khiến dân mạng bàn tán. Một số người thẳng thừng chê bai: "Vóc dáng của cô dâu chắc chắn không mập, chiều cao cũng thấp hơn chú rể khá nhiều, chú rể hoàn toàn có thể bế được cô trừ khi có vấn đề với thắt lưng", "Chắc chú rể lười tập thể dục nên mới vậy"...

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Từ khóa:   cô dâu chú rể đám cưới

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