Theo KOMO News, các nhà chức trách đã tìm thấy vết máu khi họ báo cáo đến nơi ở của Karen Koep và chồng cô là Davido Lacey để kiểm tra phúc lợi vào ngày 13/11, tài liệu tòa án công bố hôm thứ Hai cho biết. Có vẻ như ai đó đã cố gắng làm sạch vết máu, tờ báo này lưu ý.

Theo New York Post, những vũng máu lớn được tìm thấy tại nhà của một cặp vợ chồng mất tích ở bang Washington mà cảnh sát tin rằng đã bị người thuê nhà bất mãn sát hại bởi người thuê nhà “biết mình sắp bị đuổi ra khỏi nhà”, chị gái của nạn nhân nói với The Post.

Những tiết lộ mới đầy bi thảm trong vụ án xảy ra vài ngày sau khi Timothy Burke, 45 tuổi, bị bắt và bị buộc tội bắt cóc và giết người liên quan đến vụ mất tích của cặp vợ chồng này.

Tài liệu cho thấy cũng có một vết máu dẫn đến nơi chiếc xe của cặp vợ chồng sẽ ở trong gara, khiến cảnh sát tin rằng Koep và Davido đã bị bắn trước khi thi thể của cả hai được chất vào cốp xe của chính họ. Tuy nhiên, thi thể của cả hai vẫn chưa được tìm thấy, KOMO News lưu ý.

Timothy Burke xuất hiện trước tòa lần đầu tiên vào thứ Hai và hiện đang bị giam giữ đồng thời không được tại ngoại sau khi các công tố viên lập luận rằng anh có nguy cơ bỏ trốn và là mối nguy hiểm cho cộng đồng, KING 5 đưa tin.

Burke, ở Olympia, là người thuê nhà của Koep và Davido vào thời điểm xảy ra vụ giết người, người mà chị gái của Koep, Pauline Dutton, nghi ngờ và tin rằng có thể chính anh là thủ phạm.

Karen Koep, 63 tuổi và chồng bà, Davido, 68 tuổi, được cho là đã bị người thuê nhà sát hại - Ảnh: King5/New York Post

“Rõ ràng là có một số email được trao đổi qua lại giữa Timothy Burke và Davido. Tôi nghĩ Timothy Burke biết mình sắp bị đuổi khỏi nhà,” Dutton nói với The Post hôm thứ Ba.

“Timothy Burke nghĩ rằng Davido đã đầu độc nguồn nước trong khu nhà. Người này chắc chắn đang gặp một số vấn đề về tâm thần”, cô nói thêm.

Dutton giải thích, Koep (63 tuổi) và Davido (68 tuổi) được liệt kê vào danh sách mất tích vào ngày 13/11, nhưng cảnh sát hiện tin rằng họ đã bị sát hại ba ngày trước đó.

“Những người hàng xóm đã nghe thấy tiếng súng nổ vào thứ Sáu (ngày 11/11) đêm đó. Họ nhìn ra ngoài cửa sổ… nhưng đêm đó có rất nhiều quả thông rơi xuống, họ không nghĩ nhiều về điều đó", cô nói với The Post.

Koep là một bác sĩ trị liệu nắn khớp xương nổi tiếng trong vùng và cặp vợ chồng này có chung hai con trai trưởng thành.

“Những đứa cháu tội nghiệp của tôi thật sự rất đau khổ. Cha mẹ của chúng đều đã mất", Dutton nói.

Theo KING 5, cảnh sát nhanh chóng truy lùng Burke khi họ nhận ra thẻ tín dụng của Koep và Davido đang được sử dụng sau khi cả hai mất tích.

Koep và Davido có với nhau hai con trai trưởng thành - Ảnh: King5/New York Post

Cảnh sát cũng tìm thấy các vết màu đỏ, hộp đạn và một hộp chứa 5 vỏ đạn cỡ nòng 45 đã bắn trong xe của Koep, được phát hiện bị bỏ rơi ở Olympia cùng ngày họ được thông báo mất tích, tờ báo này lưu ý, theo hồ sơ tòa án ban đầu.

Các hộp đạn sau đó khớp với một khẩu súng lục đã đăng ký mà cơ quan chức năng thu hồi được từ nghi phạm, KING 5 đưa tin.

Koep và Davido đã được cộng đồng tưởng nhớ trong buổi cầu nguyện bên ngoài văn phòng nắn khớp xương của Koep vào Chủ nhật, KOMO News cho biết.