Lợi dụng lúc dì dượng vắng nhà, nam thanh niên 28 tuổi hiếp dâm em họ chỉ mới 8 tháng tuổi khiến vùng kín nạn nhân bị tổn thương nặng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 28/1 vừa qua tại Netaji Subhash Place, thủ đô New Delhi (Ấn Độ) khiến dư luận nước này rúng động. Theo BBC, vào ngày xảy ra sự việc mẹ bé gái đi làm về thấy quần áo của con mình có vết máu, vùng kín bị tổn thương. Đưa con đến bệnh viện Kalawati Sawan cấp cứu, các bác sĩ cho biết đứa trẻ bị xâm hại tình dục.

Bé gái 8 tháng tuổi bị anh họ hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet Được biết, gia đình bé gái đang sống với nhà người dì. Vào chủ nhật vừa rồi, khi ba mẹ nạn nhân đi làm, gã anh họ đồi bại đã đưa bé gái lên tầng thượng rồi hãm hiếp. Tại cơ quan điều tra, thanh niên 28 tuổi đã thừa nhận hành vi hiếp dâm em họ khi say rượu. Ngày 29/1, bà Swati Maliwal – Chủ tịch Ủy ban vì phụ nữ Delhi đã tới bệnh viên thăm nạn nhân. Trên trang Twitter cá nhân, bà Maliwal cho biết đứa bé đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài đến 3 giờ đồng hồ. Theo lời miêu tả của bà, những vết thương mà nạn nhân phải hứng chịu vô cùng khủng khiếp.

Bà phẫn nộ viết trên trang cá nhân: “Những tiếng kêu khóc đau đớn của đứa bé tại khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện vô cùng não lòng. Các cơ quan nội tạng của nạn nhân cũng bị tổn thương nặng nề. Hôm nay làm sao Delhi có thể ngủ khi một đứa trẻ mới 8 tháng tuổi bị cưỡng hiếp dã man? Chúng ta đã trở nên vô cảm hay dễ dàng chấp nhận điều này như số phận của mình?”. Phụ nữ Ấn Độ biểu tình phản đối nạn hiếp dâm - Ảnh: BBC Sau đó, bà Maliwal đã gửi đơn thỉnh cầu Thủ tướng Narendra Modi đưa ra những luật lệ cứng rắn và tăng cường lực lượng cảnh sát để bảo vệ những bé gái Ấn Độ. Chính phủ nước này đang cố gắng xử lý vấn đề bạo lực tình dục kể từ vụ việc một nữ sinh viên 23 tuổi bị bắt cóc, hiếp dâm tập thể trên xe buýt năm 2012. Vụ án chấn động này đã dẫn tới làn sóng biểu tình kéo dài nhiều ngày yêu cầu chính phủ đưa ra các quy định hà khắc hơn để xử lý tội cưỡng bức, bao gồm cả mức án tử hình. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua phụ nữ và trẻ em Ấn Độ vẫn bị tấn công tình dục thường xuyên.

Rúng động: Nghi án bé gái 6 tuổi bị hiếp dâm, hai thanh niên vừa quay phim vừa reo hò cổ vũ Hôm qua (28/1), trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên bị người dân thị trấn Sông Đốc (Cà Mau) đánh đập vì nghi hiếp dâm bé gái. Theo lời khai của nghi can, tại hiện trường còn có 2 thanh niên khác vừa quay phim vừa cổ vũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieng-khoc-nao-long-cua-be-gai-8-thang-tuoi-bi-anh-ho-ham-hiep-den-rach-vung-kin-269809.html