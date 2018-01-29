Rúng động: Nghi án bé gái 6 tuổi bị hiếp dâm, hai thanh niên vừa quay phim vừa reo hò cổ vũ

Xã hội 29/01/2018 13:50

Hôm qua (28/1), trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên bị người dân thị trấn Sông Đốc (Cà Mau) đánh đập vì nghi hiếp dâm bé gái. Theo lời khai của nghi can, tại hiện trường còn có 2 thanh niên khác vừa quay phim vừa cổ vũ.

Được biết sự việc xảy ra vào lúc 20 giờ hôm qua tại Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Theo đó, một nam thanh niên hơn 20 tuổi bị người dân địa phương vây bắt, đánh đập vì hiếp dâm bé gái.

Rúng động: Nghi án bé gái 6 tuổi bị hiếp dâm, hai thanh niên vừa quay phim vừa reo hò cổ vũ - Ảnh 1
Lợi dụng lòng tin của bạn nhậu, nam thanh niên chở bé gái đến nơi vắng để thực hiện hành vi đồi bại - Ảnh: Facebook

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên là bạn nhậu của ba nạn nhân. Để thực hiện ý đồ, đối tượng giả vờ mượn xe máy của ba bé gái ra ngoài. Sau đó, gã dụ dỗ bé gái 6 tuổi đi theo đến hang nước Đá Bà Đen (thị trấn Sông Đốc) rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Rúng động: Nghi án bé gái 6 tuổi bị hiếp dâm, hai thanh niên vừa quay phim vừa reo hò cổ vũ - Ảnh 2
Trong lúc nam thanh niên này hiếp dâm bé gái, hai thanh niên khác đứng ngoài vừa cổ vũ vừa quay clip - Ảnh: Facebook

Không nghĩ gã bạn nhậu sẽ giở trò với con gái mình nên người cha vẫn ở nhà ngồi nhậu. Khoảng 30 phút sau, gia đình nhận được điện thoại thông báo sự việc. Theo lời khai của nghi can, tại hiện trường có hai thanh niên quay clip và cổ vũ.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an Thị trấn Sông Đốc đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc.

Chỉ sau vài giờ được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận được hàng triệu lượt xem, 5 nghìn lượt chia sẻ, hai nghìn bình luận.

“Thiệt chứ, ngày càng nhiều vụ hiếp dâm. Pháp luật phải xử lý nghiêm những kẻ như thế này thì xã hội mới yên bình nổi”, D.N bình luận.

“Nhìn gương mặt cũng đâu có đến nỗi, không hiểu sao lại nỡ hại đứa trẻ mới 6 tuổi. Kiểu này hết dám cho ai lại gần con gái luôn quá. Xã hội ngày càng nguy hiểm”, B.U cảm thán.

Rúng động: Nghi án bé gái 6 tuổi bị hiếp dâm, hai thanh niên vừa quay phim vừa reo hò cổ vũ - Ảnh 3
Hiện công an vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Facebook

Sáng nay, Công an thị trấn Sông Đốc đã xác nhận sự việc với các cơ quan truyền thông. Hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện Trần Văn Thời để điều tra, xử lý.

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