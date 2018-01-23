Phẫn nộ: Anh trai hiếp dâm em gái 7 tuổi nhiều lần

Xã hội 23/01/2018 10:46

Phát hiện con trai 17 tuổi hiếp dâm con gái, người cha đau đớn tố cáo với cơ quan chức năng.

Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum vừa đưa bị cáo A Jun (sinh năm 2001, cư trú tại thôn 3, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy) ra xét xử về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Sự việc xảy ra vào tháng 9/2017. Sau khi đi uống rượu về, A Jun nhìn thấy em gái Y Dung đang ngủ trong phòng khách liền nảy sinh ý định đồi bại. Đối tượng đã hiếp dâm em gái mình 2 lần. Đến ngày 18/9/2017, ông A Yút (cha ruột) phát hiện sự việc và trình báo với cơ quan chức năng.

Phẫn nộ: Anh trai hiếp dâm em gái 7 tuổi nhiều lần - Ảnh 1
Trong cơn say, A Jun hiếp dâm em gái 7 tuổi hai lần - Ảnh: Internet

Vào thời điểm đó, nạn nhân chỉ mới hơn 7 tuổi. Tại tòa, A Jun khai vì trong người có rượu nên mới có hành vi thú tính với em gái.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt A Jun 7 năm tù giam, theo Công Lý.

Nỗi đau của gia đình nghèo miền núi

Được biết, gia đình của ông A Yút có tổng cộng 7 người, sống chen chúc trong mái nhà tạm bợ. Vợ chồng ông quanh năm làm ruộng, trồng sắn, trồng ngô để sống qua ngày.

Khi cha mẹ làm việc trên rẫy, A Jun ở nhà chăm sóc Y Dung. A Jun không thích đi học, chỉ thích đi chơi. Dù thầy cô, cha mẹ đã cố gắng khuyên bảo nhưng từ lớp hai, cậu bé đã bỏ học để đi theo bạn bè chơi game.

Sau đó, A Jun đâm ra mê mẩn những đoạn phim, hình ảnh đồi trụy trên mạng xã hội. Điều này cùng với men rượu đã khiến đối tượng làm ra hành vi đồi bại với em gái.

Gã trai đồi bại vào chùa hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Gã trai đồi bại vào chùa hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Gã trai cùng mẹ vào chùa làm công quả nhưng khi thấy bé gái 8 tuổi chơi một mình thì giở trò đồi bại.

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