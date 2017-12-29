Từ 1/1/2018, nếu vợ ép chồng làm điều này sẽ phạm tội hiếp dâm, bị phạt tù từ 2 đến 7 năm

Xã hội 29/12/2017 11:11

Theo quy định mới của Bộ luật Hình sự 2015 (có hiệu lực từ 1/1/2018), người nào thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của nạn nhân là phạm tội hiếp dâm, kể cả vợ chồng.

Theo Bộ luật Hình sự năm 1999, để chứng minh một người phạm tội hiếp dâm là phải thực hiện việc “giao cấu” với nạn nhân. Tuy nhiên, như thế nào là hành vi giao cấu vẫn chưa được hướng dẫn hay giải thích cụ thể dẫn đến cách hiểu chưa thống nhất.

Thậm chí, giao cấu đôi khi được hiểu là sự cọ xát trực tiếp bộ phận sinh dục nam vào bộ phận sinh dục nữ. Điều này khiến nhiều người hiểu lầm rằng nạn nhân của hiếp dâm là phụ nữ chứ họ không thể hiếp dâm người khác, hoặc chỉ có thể là đồng phạm.

Tuy nhiên, trên thực tế đã có nhiều trường hợp nữ giới chính là chủ thể của tội hiếp dâm và xuất hiện thêm một số hành vi quan hệ tình dục phi truyền thống hay quan hệ tình dục của người đồng giới.

Từ 1/1/2018, nếu vợ ép chồng làm điều này sẽ phạm tội hiếp dâm, bị phạt tù từ 2 đến 7 năm - Ảnh 1
Bộ luật Hình sự năm 2015 bổ sung và làm rõ một số điều về tội hiếp dâm mà bộ luật trước đó còn thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Do vậy Bộ luật Hình sự 2015 đã làm rõ điều này bằng cách bổ sung thêm trong quy định về tội hiếp dâm, đó là “thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân”.

Cụ thể, trong Khoản 1, Điều 141 Bộ luật Hình sự quy định về tội hiếp dâm như sau:

“Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm”.

Quy định này đã khiến nhiều người thắc mắc rằng trong trường hợp vợ, chồng muốn quan hệ mà đối phương không muốn nhưng vẫn cố đòi đáp ứng bằng được vậy có phạm tội hiếp dâm hay không.

Luật sư Nguyễn Hữu Toại (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) giải thích, tại phần giả định mô tả “người nào” có nghĩa là không có sự phân biệt giới tính. Chủ thể của tội phạm này có thể là nam hoặc nữ có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi quy định chịu trách nhiệm hình sự mà vi phạm điều khoản trên đều bị coi là phạm tội và chịu trách nhiệm hình sự, theo Báo Giao Thông.

Ông còn cho biết thêm, về mặt pháp lý thì hành vi cố van nài hoặc dùng thủ đoạn để giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân đều phạm tội. Do đó, nếu chồng hoặc vợ có hành vi van nài, ép buộc đối phương để thỏa mãn nhu cầu đều được xem là phạm tội hiếp dâm.

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