Nghe tiếng la hét, người cha lao tới đài phun nước cứu con nhưng không may bị điện giật tử vong.

Nate Davenport, 45 tuổi, đang cùng gia đình đến khu phức hợp mua sắm và ăn uống tại Harborside Place ở Jupiter Florida (Mỹ) vào chiều Chủ nhật (22/10) thì hai đứa trẻ bắt đầu chơi ở khu vui vực đài phun nước.

WPBF đưa tin, Nate Davenport đã sớm nghe thấy tiếng con mình la hét khi bị giật điện do có dòng điện rò rỉ dưới nước.

Nick Davenport, 45 tuổi, chụp ảnh cùng vợ Amy và 4 đứa con nhỏ của họ - Ảnh: Daily Mail

Davenport thò tay xuống nước và kéo hai đứa con trai 8 và 11 tuổi của mình đến nơi an toàn nhưng không may anh đã bị điện giật và qua đời tại trung tâm y tế Jupiter Medical Center.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ điện giật chết người.

Đài phun nước được ngăn cách với khu vực phun nước bằng một bức tường nhỏ và nằm bên trong một giảng đường ngoài trời dùng để tổ chức các buổi hòa nhạc - Ảnh: WPBF/Daily Mail

Người phát ngôn của Harborside Place cho biết vụ việc xảy ra không phải ở khu vực phun nước mà ở đài phun nước, nơi có biển cảnh báo “không leo trèo” và “không bơi lội”, đài WPTV đưa tin.

Đài phun nước được ngăn cách với khu phun nước bằng một bức tường nhỏ và nằm bên trong một giảng đường ngoài trời dùng để tổ chức các buổi hòa nhạc.

Đang “tự sướng” bằng chiếc máy đã sử dụng từ lâu, người đàn ông bất ngờ bị điện giật và tử vong tại chỗ Thấy con trai không mở cửa dù đã gọi nhiều lần, hai vợ chồng gọi điện cho cứu hộ nhưng khi mở cửa ra đã thấy con trai tử vong trên sàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-lao-vao-ai-phun-nuoc-cuu-con-trai-cha-bi-ien-giat-tu-vong-626482.html