Vừa sạc điện thoại vừa dùng khi trời đang bão, thiếu nữ 18 tuổi chết tức tưởi vì bị điện giật sau khi sét đánh trúng nhà

Thế giới 01/09/2021 00:00

Một cô gái trẻ đã qua đời vì bị điện giật sau khi nhà cô bị sét đánh trúng ngay thời điểm cô đang vừa dùng điện thoại vừa sạc.

Theo The Sun, cô gái 18 tuổi Radja Ferreira de Oliveira khi đang vừa dùng điện thoại vừa sạc tại nhà của cô ở thành phố Santarem, bang Para, Brazil thì bị sét đánh trúng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, thiếu nữ 18 tuổi đã bị điện giật nặng và bất tỉnh.

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Oliveira đã chết vì vừa dùng điện thoại vừa sạc - Ảnh: The Sun

Ngay sau đó, người thân đã phát hiện ra sự việc và gọi cấp cứu. Nhưng không may, Oliveira đã qua đời khi vừa đến bệnh viện. Được biết Oliveira là người thứ 3 bị điện giật vào tuần trước tại bang Para của Brazil, nơi có dân số ước tính là 8.777.124 người.

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Trong cơn bão, việc dùng điện thoại khi đang sạc là hét sức nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, một thanh niên tên là Semeao Tavares đang gọi điện thì bị sét đánh trong khi trời đang bão. Đội cấp cứu đã tới nơi nhanh hết sức có thể và kịp thời đưa anh ta vào bệnh viện khi anh ta vẫn còn sống. Tuy vậy, vì vết thương quá nặng, Semeao Tavares đã không qua khỏi.

Ủy viên hội đồng Raimundo Brito, thuộc đảng chính trị Progressistas, cũng đã bị điện giật chết trong trận bão tương tự khi đang chăn vịt tại nhà riêng của ông ở làng Macura. Anh ta không được cho là đã sử dụng điện thoại của mình vào thời điểm đó. Ông Brito đã tìm cách kêu cứu và được đưa đến trung tâm y tế địa phương để điều trị vết thương.

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Nhiều người đã chết vì thói quen không tốt này - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia y tế Brazil một lần nữa cảnh báo về những rủi ro khi sử dụng điện thoại di động khi nó vẫn đang sạc, đặc biệt là trong cơn giông bão, sau cái chết của thiếu nữ 18 tuổi Oliveira.

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