Một bé gái 8 tuổi bị mẹ bỏ quên trên ô tô. Do thời tiết quá nóng nên khi mẹ bé quay lại xe và phát hiện thì cô bé đã bất tỉnh hoàn toàn, tại bệnh viện, cô bé được xác định đã tử vong.

Theo Sinchew đưa tin, tại Charlotte, bang North Carolina, Mỹ, một bé gái 8 tuổi bị mẹ bỏ quên trên ô tô. Do thời tiết quá nóng nên khi mẹ bé quay lại xe và phát hiện thì cô bé đã bất tỉnh hoàn toàn, tại bệnh viện, cô bé được xác định đã tử vong. Ngay sau đó, mẹ của bé gái đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cụ thể, Sở cảnh sát Charlotte-Mecklenburg cho biết họ nhận được trình báo về một đứa trẻ đang trong tình trạng nguy kịch trên ô tô ở Charlotte, Bắc Carolina. Bé gái được đưa đến bệnh viện được xác định đã chết.

Mẹ của cô bé, Ashley Stallings, 36 tuổi, được cho là đã để cô con gái 8 tuổi của mình trong ô tô dưới điều kiện thời tiết nóng bức. Được biết, nhiệt độ trong thành phố đã vượt quá 30 độ C vào ngày xảy ra vụ việc.

Ảnh minh họa: Internet

Theo ABC News, Stallings khai với cảnh sát rằng cô để con gái trong xe vì bận đi làm. Cô nói rằng máy điều hòa được bật nhưng có lẽ con gái đã tắt vì cảm thấy lạnh. Tại thời điểm quay lại xe, người phụ nữ phát hiện con gái bất tỉnh trên sàn ghế sau, sùi bọt mép và thở yếu ớt. Người mẹ dùng búa đập vỡ cửa sổ ô tô và lái xe đến bệnh viện, nhưng con gái vẫn không qua khỏi.

Tổ chức phi lợi nhuận Children and Car Safety cho biết đây ít nhất là vụ tử vong do nắng nóng thứ 5 trong năm nay. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, khi nhiệt độ bên ngoài là 90 độ (32 độ C), ô tô có thể đạt tới 124 độ (51 độ C) trong 30 phút.

