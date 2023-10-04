Một cô gái tuổi teen kinh hoàng biết mình đã bị cưỡng hiếp trong lúc say xỉn tại một bữa tiệc khi một thiếu niên khác chia sẻ cảnh quay video ghi lại vụ việc rồi phát tán lên mạng xã hội.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Hillsborough, cô gái tuổi teen đã say rượu trong một bữa tiệc ở Plant City, Florida vào ngày 23/9.

Cảnh sát cho biết, cô gái ở tuổi teen (khoảng từ 12 đến 18 tuổi), tên và độ tuổi chính xác chưa được tiết lộ, đã say đến mức bất tỉnh. Sau đó, Daniel Brown (17 tuổi), đã cưỡng hiếp cô.

Một người dự tiệc khác, Ethan Eures (18 tuổi), đã quay lại vụ tấn công tình dục này và lan truyền nó trên mạng xã hội.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết Daniel Brown, 17 tuổi, thừa nhận đã cưỡng hiếp nạn nhân khi cô bất tỉnh - Ảnh: New York Post

Cảnh sát cho biết, cô gái tuổi teen không hề biết mình bị cưỡng hiếp và tấn công tình dục cho đến khi xem được một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội do Ethan Eures ghi lại.

Cô gái đã liên lạc với cảnh sát, và cả Brown và Eures đều thú nhận hành động của mình.

Brown bị bắt vào ngày 28/9 vì tội tấn công tình dục đối với người từ 12 đến 18 tuổi và Eures đã ra đầu thú một ngày sau đó.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết Ethan Eures, 18 tuổi, thừa nhận đã quay video vụ tấn công tình dục và đăng tải đoạn phim lên mạng xã hội - Ảnh: New York Post

Cảnh sát trưởng Chad Chronister chia sẻ ông không thể tưởng tượng được hành động của hai thiếu niên và cho biết: "Tôi gửi lời cảm thông sâu sắc nhất đến cô gái trẻ này và ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô bé khi lên tiếng phơi bày vụ việc".

Hiện cuộc điều tra đang tiếp tục diễn ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thieu-nu-tre-phat-hien-minh-bi-cuong-hiep-khi-xem-video-lan-truyen-tren-mang-xa-hoi-621392.html