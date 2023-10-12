Vụ việc thiếu nữ 17 tuổi bị người đàn ông 20 tuổi bắt cóc khỏi làng và cưỡng hiếp suốt hai tháng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Theo India Today, một cô gái 17 tuổi bị bắt cóc từ khu vực Ubhaon, bang Uttar Pradesh và bị đưa đến Karnataka – nơi cô bị cưỡng hiếp trong gần hai tháng. Sự việc này khiến cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng phẫn nộ. Vào ngày 11/10/2023, phía cảnh sát cho biết, thiếu nữ 17 tuổi đã được giải cứu, người đàn ông bị buộc tội cũng đã bị bắt trước đó.

Thiếu nữ 17 tuổi đã bị tên yêu râu xanh bắt cóc và cưỡng hiếp gần 2 tháng trời - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, nạn nhân đã bị một người đàn ông bắt cóc tại làng của cô gái vào đêm 14/8. Trong lời khai với cảnh sát, cô gái cho biết, bị cáo đã bắt cóc và đưa cô đến Karnataka – nơi hắn đã cưỡng hiếp cô trong gần hai tháng. Mới đây, cảnh sát đã giải cứu nạn nhân và bắt giữ nghi phạm.

Mọi người đều biết rằng Ấn Độ là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với phụ nữ và là thiên đường của những kẻ hiếp dâm. Ở Ấn Độ, phụ nữ không dám đi bộ một mình vào ban đêm. Theo một thống kê, cứ 15 phút lại có một vụ hiếp dâm xảy ra ở Ấn Độ. Ngoài những vụ án được trình báo, các chuyên gia ước tính một lượng lớn nạn nhân chọn cách không báo cảnh sát nên có thể con số nạn nhân bị cưỡng hiếp trên thực tế còn đáng báo động hơn rất nhiều.

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