Thấy cháu còi hơn các bạn khác, bà nội cho ăn những thứ này khiến đứa trẻ hoại tử đường ruột

Thấy cháu tăng cân vù vù, người bà rất tự hào với cách nuôi dưỡng của mình. Nhưng chỉ vài tháng sau, đứa trẻ bị hoại tử đường ruột khiến cả nhà bàng hoàng.

Bà mẹ nào đang nuôi con nhỏ cũng bị ám ảnh bởi những lời bình phẩm như "cháu bao nhiêu cân", "sao bé thế", "sao còi thế"... Không chỉ vậy, các mẹ còn gặp áp lực với họ hàng, hai bên nội ngoại nếu con không được mập mạp, bụ bẫm như những đứa trẻ khác. Cân nặng của con trở thành nỗi ám ảnh khiến nhiều bà mẹ tìm mọi cách cho con ăn nhiều hơn, tăng cân nhanh hơn. Thế nhưng, thừa chất dinh dưỡng cũng nguy hiểm chẳng kém còi cọc, thiếu chất. Theo Sohu, bà mẹ trẻ tên Tiểu Bình (sống tại Trung Quốc) cũng rơi vào trường hợp tương tự. Thời con gái, Tiểu Bình có dáng người mảnh khảnh, sinh con xong cũng không mập lên bao nhiêu. Mẹ chồng của Tiểu Bình thường hay than phiền rằng con dâu quá gầy, không có đủ sữa cho con bú nên em bé mới gầy yếu như thế.

Dù đã tích cực tẩm bổ bằng cháo cá chép và những thức ăn bổ dưỡng khác, Tiểu Bình vẫn không có nhiều sữa như mong đợi, thậm chí còn nôn mửa nhiều lần. Cô quyết định cho con ăn thêm sữa công thức để tăng cân nhanh hơn. Tuy nhiên, mẹ chồng Tiểu Bình cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Khi đứa bé được 4 tháng, bà cho bé ăn thêm trứng, canh gà, canh xương heo...

Ban đầu, Tiểu Bình không đồng ý cho con ăn dặm sớm như vậy. Nhưng khi thấy đứa bé ăn ngon miệng và tăng cân nhanh, bà mẹ trẻ không dám phản đối nữa. Mẹ chồng Tiểu Bình rất đắc ý, luôn miệng khẳng định cách nuôi dạy ngày xưa tốt hơn nhiều so với bây giờ. Thế nhưng vài ngày trước, em bé 8 tháng tuổi đột nhiên chán ăn, nếu cố ăn thì sẽ bị nôn mửa dữ dội. Vợ chồng Tiểu Bình đưa con đến bệnh viện và bàng hoàng nghe bác sĩ thông báo đứa trẻ bị hoại tử đường ruột. May mắn là em bé đã được đưa đến bệnh viện kịp thời nên vẫn còn có thể cứu vãn được. Bé 8 tháng bị hoại tử đường ruột vì cách nuôi dưỡng thiếu khoa học của bà nội - Ảnh minh họa: Sohu Theo bác sĩ, trẻ con vẫn chưa hoàn thiện hệ tiêu hóa, lại bị ép ăn dặm quá sớm dẫn đến dạ dạy, đường ruột bị tổn thương. Chưa kể, bà nội cho cậu bé ăn canh xương mỗi ngày cũng góp phần gây tăng cân, béo phì, dậy thì sớm... Vì hàm lượng canxi trong nước xương rất thấp, chỉ khoảng 2 mg canxi trong 100 mg súp có thể được cơ thể hấp thụ, ngược lại chất béo thì lại rất nhiều. Chính vì vậy, cha mẹ không nên cho con ăn dặm quá sớm, không nhồi nhét thức ăn hay cố ép bé ăn, bổ sung dinh dưỡng hợp lý và cân bằng theo lời khuyên của bác sĩ.

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