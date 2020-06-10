Bé 6 tháng tuổi bị sỏi thận, cha mẹ sốc nặng khi biết bà ngoại cho bé ăn những thứ khủng khiếp này

Thế giới 10/06/2020 15:32

Sau 6 tháng ở với bà ngoại, bé trai bị sỏi thận nặng, niệu quản bị tắc nghẽn. Nguyên nhân là vì người bà đã nuôi dưỡng bé theo cách phản khoa học.

Do cuộc sống bận rộn nên nhiều cặp vợ chồng không có thời gian chăm sóc con cái, buộc phải thuê người trông trẻ hoặc nhờ sự trợ giúp của ông bà.

Theo Sohu, vợ chồng Tiểu Na (sống tại Trung Quốc) cũng rơi vào trường hợp tương tự. Cả hai có một cậu con trai tên Đông Đông. Do kinh tế chẳng mấy khá giả nên Tiểu Na đi làm ngay sau khi hết thời gian ở cữ. Cô gửi con về quê cho bà ngoại nuôi dưỡng.

Ban đầu, Đông Đông ở với bà ngoại rất tốt. Cậu bé ăn no, ngủ kỹ và khá bụ bẫm. Tuy nhiên khi được 6 tháng tuổi, bé trai bắt đầu có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe như người bị phù, đi tiểu khó. 

Bà ngoại lập tức gọi vợ chồng Tiểu Na về quê để đưa Đông Đông đi khám. Bác sĩ chẩn đoán bé trai bị sỏi thận, niệu quản bị tắc nghẽn, cần phải lập tức phẫu thuật. May mắn là bệnh tình của Đông Đông được phát hiện sớm nên ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, sức khỏe của cậu bé cũng nhanh chóng hồi phục.

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Bé trai bị sỏi thận vì bà cho ăn dặm quá sớm - Ảnh: Sohu

Qua tìm hiểu, bác sĩ xác định Đông Đông bị sỏi thận là do phương pháp nuôi dưỡng phản khoa học của bà ngoại. Khi cậu bé mới được 3 ngày tuổi, người bà đã lén thêm vào khẩu phần ăn của cháu một số thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ ăn dặm vì nghĩ rằng sữa bột không đủ chất. Sở dĩ bà làm như vậy là do tin vào lời của người xưa: "Trẻ con nếu được ăn dặm sớm thì cổ họng sẽ khỏe hơn, ăn được ngon hơn". Kết quả là khiến Đông Đông bị sỏi thận nặng và suýt mất mạng. 

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