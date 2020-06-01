Ban đầu, đôi vợ chồng rất ưng ý người giúp việc vì thấy con trai ngoan ngoãn hẳn lên. Tuy nhiên sau khi đưa con đi khám bác sĩ, cả hai chết lặng vì phát hiện sự thật kinh hoàng.

Do cuộc sống bận rộn, nhiều cặp vợ chồng phải thuê người giúp việc hoặc nhờ sự trợ giúp của ông bà để chăm sóc con. Ông bố người Trung Quốc trong câu chuyện dưới đây cũng rơi vào trường hợp tương tự. Hàng ngày anh thường phải làm tăng ca đến tận 9 giờ tối nên không có thời gian chăm con, ông bà nội ngoại đều đã già yếu không thể giữ cháu nên cuối cùng cặp vợ chồng quyết định thuê bảo mẫu. Qua một công ty môi giới, cặp đôi tìm được người phụ nữ giàu kinh nghiệm họ Wang, khoảng 40 tuổi. Sau khi thỏa thuận, cô Wang đồng ý mức lương 7000 tệ (khoảng 24 triệu đồng). Hàng ngày, cô có nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc bé trai 5 tháng tuổi.

Thời gian đầu, đôi vợ chồng rất ưng ý với cô Wang vì nhà cửa luôn sạch sẽ, còn cậu con trai thì có vẻ ngoan ngoãn, ít quấy khóc. Bé trai 5 tháng tuổi ngoan hẳn lên sau khi được người giúp việc chăm sóc - Ảnh minh họa: Sohu Cho đến một ngày cuối tuần nọ, người chồng ở nhà và phát hiện cô Wang bỏ thứ gì đó vào sữa rồi cho đứa bé uống. Khi được hỏi, nữ giúp việc tỏ vẻ bối rối rồi nhanh chóng trả lời chỉ là vitamin mà thôi. Anh cũng tin tưởng cô Wang nên không hỏi gì thêm.

Mới đây, cô Wang có việc xin nghỉ vài ngày nên cặp đôi phải thay nhau chăm sóc con và làm việc nhà. Trong lúc dọn dẹp, người vợ vô tình tìm thấy một chai thuốc lạ. Nhớ đến việc nữ giúp việc cho con mình uống vitamin, người chồng có chút chột dạ nên đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra. Không ngờ, bác sĩ cho biết đứa trẻ đã uống thuốc ngủ nên mới ngoan ngoãn, ít quấy khóc. May mắn là lượng thuốc không nhiều nên hiện tại vẫn chưa ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên nếu tiếp tục sử dụng thêm một thời gian nữa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh của đứa bé. Người giúp việc cho bé trai 5 tháng tuổi uống thuốc ngủ để ít quấy khóc - Ảnh minh họa: Sohu Sau khi phát hiện sự việc, đôi vợ chồng lập tức báo cảnh sát tố cáo hành vi độc ác của người giúp việc họ Wang, đồng thời chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để nhắc nhở các bậc phụ huynh khác. "Trách ai bây giờ, trách mình vô tâm trước cái đã. Người giúp việc có thể san sẻ việc chăm con với cha mẹ, tuy nhiên không thể phó mặc toàn bộ cho họ được"; "Đứa bé chỉ mới 5 tháng, nỡ lòng nào làm vậy chứ"; "Sao cô ta có thể độc ác như vậy"; "Nhất định phải bỏ tù cô ta"..., dân mạng bình luận về câu chuyện.

Thấy hai con gái cứ nhìn chằm chằm bàn bên cạnh, mẹ tò mò ngó sang thì cạn lời khi biết lý do Biết xem điện thoại nhiều sẽ có hại nên bà mẹ rất hạn chế cho con chơi. Ai ngờ hành động của hai con gái trong quán ăn khiến cô thở dài bất lực.

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