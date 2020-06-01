Thấy hai con gái cứ nhìn chằm chằm bàn bên cạnh, mẹ tò mò ngó sang thì cạn lời khi biết lý do

Biết xem điện thoại nhiều sẽ có hại nên bà mẹ rất hạn chế cho con chơi. Ai ngờ hành động của hai con gái trong quán ăn khiến cô thở dài bất lực.

Nghiên cứu khoa học cho thấy trẻ con xem điện thoại nhiều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và trí não. Dành quá nhiều thời gian chơi điện thoại có thể khiến trẻ mắc các bệnh về suy giảm khả năng tập trung, tăng nguy cơ béo phì và bệnh tiểu đường, làm chậm sự phát triển của hệ thần kinh, gây xáo trộn giấc ngủ, hủy hoại khả năng sáng tạo, giảm thị lực...

Chính vì vậy, bà mẹ người Trung Quốc trong câu chuyện dưới đây rất hạn chế cho con chơi điện thoại và máy tính bảng. Thế nhưng trong thời đại mà đâu đâu người ta cũng dán mắt vào di động thì điều này đã vô tình khiến bọn trẻ bị "khát" trầm trọng. Theo Sohu, bà mẹ đưa hai con gái nhỏ đi ăn. Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, người mẹ thấy hai con cứ nhớn nhác nhìn sang bàn bên cạnh. Cả hai đứa trẻ đều nhìn chằm chằm, thậm chí còn nhướn hẳn người lên để nhìn cho rõ.

Người mẹ tò mò nhìn sang thì thấy cô bé bàn bên đang vừa ăn vừa xem hoạt hình trên điện thoại rất say sưa. Hóa ra hai bé gái đang xem ké phim hoạt hình của bạn không rời mắt. Hai bé gái nhìn chằm chằm sang bàn bên cạnh... - Ảnh: Sohu ... để xem ké phim hoạt hình trên điện thoại - Ảnh: Sohu Nguyên nhân khiến bà mẹ thở dài bất lực - Ảnh: Sohu Rõ ràng các thiết bị thông minh cực kỳ hấp dẫn đối với trẻ nhỏ. Nếu được xem những chương trình phù hợp, trẻ sẽ được cung cấp thêm kiến thức, giải tỏa căng thẳng sau những giờ học mệt mỏi. Câu chuyện gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận từ các phụ huynh khác: "Cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu, chơi điện thoại cũng vậy. Mỗi ngày cha mẹ nên cho con xem tivi và điện thoại khoảng 1-2 tiếng để trẻ học hỏi và giải trí"; "Nhiều người vì muốn nhàn hạ mà cứ vứt cho con cái điện thoại để chúng muốn làm gì thì làm. Lúc đầu thì yên ổn đấy nhưng về sau thì hậu quả khôn lường"; "Tuyệt đối không nên cho con vừa ăn vừa xem điện thoại. Thói quen đó có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng như béo phì, rối loạn tiêu hóa, giảm tốc độ trao đổi chất, đau dạ dày, thiếu sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình"...

Con gái biến mất lúc nửa đêm, hôm sau mẹ xem lại camera mà sợ hãi tột độ Thức dậy lúc nửa đêm, người mẹ phát hiện con gái không nằm trên giường mà ngủ trên sofa phòng khách. Tuy nhiên khi mẹ gặng hỏi thì cô bé lắc đầu không nhớ đã xảy ra chuyện gì.

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