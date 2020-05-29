Con gái biến mất lúc nửa đêm, hôm sau mẹ xem lại camera mà sợ hãi tột độ

Thế giới 29/05/2020 10:20

Thức dậy lúc nửa đêm, người mẹ phát hiện con gái không nằm trên giường mà ngủ trên sofa phòng khách. Tuy nhiên khi mẹ gặng hỏi thì cô bé lắc đầu không nhớ đã xảy ra chuyện gì.

Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện về con gái 10 tuổi lên MXH thu hút đông đảo sự chú ý của các phụ huynh khác.

Theo lời kể, nửa đêm người mẹ tỉnh giấc vào toilet. Lúc đi ngang phòng con gái, cô hốt hoảng vì không thấy con đâu. Sau khi tìm khắp nhà, người mẹ thấy con gái đang nằm ngủ trên sofa ở phòng khách. Cô liền đưa con trở lại giường rồi quay về phòng mình. 

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Thức dậy lúc nửa đêm, bà mẹ phát hiện con gái ngủ trên sofa phòng khách - Ảnh: Sohu

Sáng hôm sau, người mẹ hỏi con gái sao không ngủ trong phòng mà lại nằm trên sofa. Tuy nhiên bé gái 10 tuổi lắc đầu nói không nhớ đã xảy ra chuyện gì. 

Bà mẹ liền camera giám sát kiểm tra và sợ hãi với cảnh tượng trước mắt. Theo hình ảnh camera ghi lại, vào lúc 1 giờ 14 phút đêm, con gái cô đột ngột đi từ phòng của bé ra phòng khách. Bé đi đi lại lại vài vòng, cuối cùng nằm ngủ luôn trên sofa. Cho tới 2 giờ 53 phút, người mẹ tìm được con gái mới đưa bé về lại phòng ngủ.

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Cảnh bé gái mộng du lúc giữa đêm khiến ai nấy sợ hãi - Ảnh: Sohu

Đến lúc này người mẹ xác định con gái mình bị mộng du lúc nửa đêm. Cũng may cô sớm phát hiện, nếu không e rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng xảy ra với đứa trẻ.

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Những người mộng du không biết về những gì đang xảy ra và không thể nhớ lại hành động mình đã làm sau khi thức dậy"; "Nhiều trẻ bị mộng du, mở cửa đi lang thang ngoài đường luôn. Cha mẹ nên đưa bé đi khám để chữa trị kịp thời"; "Phụ huynh hãy cho trẻ ngủ đủ giấc, giải tỏa căng thẳng, ăn uống đủ chất để trị chứng mộng du"...

Thức dậy lúc nửa đêm, vợ phát hiện hành động lạ của chồng với con gái mới sinh

Thức dậy lúc nửa đêm, vợ phát hiện hành động lạ của chồng với con gái mới sinh

Thức giấc lúc nửa đêm, cô vợ ngạc nhiên vì không thấy chồng nằm cạnh. Sau khi nhìn quanh, cô phát hiện chồng đang ngồi bên nôi của con gái nhỏ.

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