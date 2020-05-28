Thanh niên 33 tuổi gây sốc khi chia sẻ vẫn tắm cùng mẹ

Trong chương trình này, các chuyên gia đã chỉ ra rằng: Tại Nhật Bản hiện nay có rất nhiều nam giới dù đã trưởng thành nhưng vẫn dựa dẫm vào mẹ một cách quá mức, chuyện gì cũng đều nghe lời mẹ. Theo các báo cáo xã hội học, hội chứng "con trai cưng của mẹ" đang ngày càng gia tăng, thậm chí trở thành một hiện tượng xã hội tại Nhật Bản.

Mới đây, Đài truyền hình Abema TV ( Nhật Bản ) đã thực hiện một chương trình liên quan tới "Hội chứng con cái lệ thuộc quá mức vào cha mẹ" thu hút sự chú ý của nhiều người.

Điển hình như chàng trai tên Nauta (33 tuổi), tốt nghiệp Đại học Tokyo Nhật Bản đã thẳng thắn chia sẻ rằng hiện vẫn sống cùng bố mẹ. Mọi sinh hoạt thường ngày của anh đều được mẹ chăm lo, ngay cả tiền tiêu vặt cũng ngửa tay xin mẹ. Thế nhưng điều làm mọi người bàng hoàng hơn cả chính là cho đến tận bây giờ anh ta vẫn duy trì thói quen tắm chung với mẹ .

Trong cuộc sống thường ngày, những thanh niên "con trai cưng của mẹ" thường đi dạo phố cùng mẹ, hơn nữa còn để mẹ mua quần áo, thanh toán hóa đơn cho, khi đi ăn còn thích chụp ảnh selfie thân mật cùng mẹ.

Hội chứng 'con trai cưng của mẹ' đang ngày càng gia tăng - Ảnh: Sohu

Trước đó, đài NHK đã phỏng vấn ngẫu nhiên một số nam giới trên đường về vấn đề hòa hợp với bố mẹ và nhận được không ít câu trả lời bất ngờ. Rất nhiều thanh niên thích cùng mẹ đi biển, tham gia lễ hội, chụp ảnh thân mật làm kỷ niệm. Thậm chí có người sang Hàn Quốc du học còn đưa mẹ đi cùng, buổi tối hai mẹ con ngủ cùng nhau, đến hôm sau còn dẫn mẹ tới tham gia cả hội chào tân sinh viên. Một thanh niên khác thì cho biết tất cả mọi vấn đề của bản thân đều sẽ hỏi ý mẹ trước khi làm, ngay cả việc ăn ở cùng bạn gái cũng thế.

Hội chứng "con trai cưng của mẹ" ngày càng gia tăng khiến nhiều công ty phải mời mẹ của nhân viên tới tham dự buổi họp mặt và cử người đến nhà nhân viên thăm hỏi định kỳ, chia sẻ với phụ huynh về tình hình làm việc của con họ.

Một số công ty còn thông qua người mẹ để tìm hiểu tâm tình của nhân viên - Ảnh: Sohu

Nguyên nhân được cho là do một số nhân viên khi có vấn đề gì thì không trực tiếp nói với công ty mà về nhà than thở với mẹ. Công ty duy trì liên lạc với người mẹ như vậy giúp thấu hiểu những phiền não và nhu cầu của nhân viên, từ đó đề xuất các cải cách thay đổi để giảm tỉ lệ nhân viên nghỉ việc.

Theo các chuyên gia tâm lý, hành vi phụ thuộc của các "con trai cưng" vào mẹ có thể liên quan tới nền kinh tế Nhật Bản hiện tại. Những người trẻ tuổi hiện đang sống trong môi trường mà tình hình tổng thể không có sự khởi sắc, còn những bà mẹ trong độ tuổi 50 đã trải qua thởi kì đỉnh cao của nền kinh tế bong bóng, không chỉ kinh nghiệm phong phú mà còn biết hưởng thụ cuộc sống. Về việc nhiều người trẻ tuổi hiện nay không thể tự lập kinh tế nếu không có sự giúp đỡ của bố mẹ, có lẽ cũng có những nguyên nhân nhất định.

Kết quả điều tra cho thấy, nam giới Nhật Bản trong độ tuổi từ 18 tới 34 tuổi, hiện nay có tới 70% vẫn đang sống cùng bố mẹ. Mặc dù vẫn chưa tới mức hoàn toàn bị mẹ kiểm soát, thế nhưng kiểu gia đình như này không được ủng hộ, bởi vì dưới sự bảo bọc của bố mẹ, các chàng trai sẽ dần mất đi tính tự lập và tinh thần trách nhiệm.