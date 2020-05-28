Ông bố vừa cho con ăn vừa dán mắt vào tivi, hành động thể hiện sự bất lực của bé trai khiến dân tình cười ngất

Ông bố được giao nhiệm vụ cho con ăn nhưng lại để cậu bé 'há miệng chờ sung'. Cuối cùng, bé trai quyết định 'tự túc là hạnh phúc' khiến người xem cười bò.
- Bố trông con nhưng lỡ ngủ quên, khi tỉnh dậy tự nhiên thấy được 'xăm kín người'
- Bố ân cần đưa 2 con đi trung tâm thương mại, nhìn cảnh tượng này ai cũng vừa buồn cười vừa thương
Cho con ăn tưởng chừng rất dễ nhưng hóa ra lại có không ít khó khăn. Bởi có những bé cực kì dễ ăn nhưng bên cạnh đó lại có những bé rất lười ăn. Đặc biệt, công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ này thường được giao cho mẹ, bởi các ông bố khó lòng dành cả tiếng đồng hồ để "năn nỉ" con ăn hết bát cháo.
Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh bố cho con ăn thu hút sự chú ý của dân mạng. Ông bố được vợ giao nhiệm vụ đút cơm cho con nên quyết định mở phim hoạt hình để dụ cậu nhóc. Ai ngờ phim hay quá, ông bố ngồi xem mải mê đến mức quên cả đút cơm cho con luôn.
Cậu bé đang ăn cơm rất hăng say thì chẳng hiểu sao chiếc muỗng cứ xa dần, xa dần. Không còn cách nào khác, bé trai tự nhướn người lên, lấy tay cầm muỗng cơm bỏ vào miệng ngon lành. Còn ông bố vẫn chẳng hay biết gì, tiếp tục chăm chú theo dõi bộ phim. Ánh mắt bất lực của đứa trẻ khiến người xem không thể nhịn cười. Mang tiếng được bố đút cơm, cuối cùng vẫn phải "tự thân vận động" thì có chán không cơ chứ!
Loạt ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Dễ thương quá, đúng kiểu 'há miệng chờ sung' luôn"; "Trông mặt thằng nhóc bất lực chưa kìa"; "Bố làm con cạn lời luôn á"; "Haha chán bố ghê"; "Đó giờ chỉ thấy bố mẹ năn nỉ con ăn, lần đầu thấy cảnh này luôn á"; "Riết rồi không biết ai là bố ai là con"...