Ông bố vừa cho con ăn vừa dán mắt vào tivi, hành động thể hiện sự bất lực của bé trai khiến dân tình cười ngất

Cho con ăn tưởng chừng rất dễ nhưng hóa ra lại có không ít khó khăn. Bởi có những bé cực kì dễ ăn nhưng bên cạnh đó lại có những bé rất lười ăn. Đặc biệt, công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ này thường được giao cho mẹ, bởi các ông bố khó lòng dành cả tiếng đồng hồ để "năn nỉ" con ăn hết bát cháo.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh bố cho con ăn thu hút sự chú ý của dân mạng. Ông bố được vợ giao nhiệm vụ đút cơm cho con nên quyết định mở phim hoạt hình để dụ cậu nhóc. Ai ngờ phim hay quá, ông bố ngồi xem mải mê đến mức quên cả đút cơm cho con luôn.