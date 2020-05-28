Ông bố vừa cho con ăn vừa dán mắt vào tivi, hành động thể hiện sự bất lực của bé trai khiến dân tình cười ngất

Thế giới 28/05/2020 06:00

Ông bố được giao nhiệm vụ cho con ăn nhưng lại để cậu bé 'há miệng chờ sung'. Cuối cùng, bé trai quyết định 'tự túc là hạnh phúc' khiến người xem cười bò.

Cho con ăn tưởng chừng rất dễ nhưng hóa ra lại có không ít khó khăn. Bởi có những bé cực kì dễ ăn nhưng bên cạnh đó lại có những bé rất lười ăn. Đặc biệt, công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ này thường được giao cho mẹ, bởi các ông bố khó lòng dành cả tiếng đồng hồ để "năn nỉ" con ăn hết bát cháo.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh bố cho con ăn thu hút sự chú ý của dân mạng. Ông bố được vợ giao nhiệm vụ đút cơm cho con nên quyết định mở phim hoạt hình để dụ cậu nhóc. Ai ngờ phim hay quá, ông bố ngồi xem mải mê đến mức quên cả đút cơm cho con luôn.

Cậu bé đang ăn cơm rất hăng say thì chẳng hiểu sao chiếc muỗng cứ xa dần, xa dần. Không còn cách nào khác, bé trai tự nhướn người lên, lấy tay cầm muỗng cơm bỏ vào miệng ngon lành. Còn ông bố vẫn chẳng hay biết gì, tiếp tục chăm chú theo dõi bộ phim. Ánh mắt bất lực của đứa trẻ khiến người xem không thể nhịn cười. Mang tiếng được bố đút cơm, cuối cùng vẫn phải "tự thân vận động" thì có chán không cơ chứ!

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'Bố ơi con đói quá' - Ảnh: Sina
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'Con còn buồn ngủ nữa nè' - Ảnh: Sina
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'Nhất định không chịu đút cho con ăn hả?' - Ảnh: Sina
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'Thôi được rồi, để con tự làm vậy' - Ảnh: Sina
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'Tự túc là hạnh phúc' - Ảnh: Sina
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'Con tự lo được, bố cứ xem hoạt hình tiếp đi' - Ảnh: Sina

Loạt ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Dễ thương quá, đúng kiểu 'há miệng chờ sung' luôn"; "Trông mặt thằng nhóc bất lực chưa kìa"; "Bố làm con cạn lời luôn á"; "Haha chán bố ghê"; "Đó giờ chỉ thấy bố mẹ năn nỉ con ăn, lần đầu thấy cảnh này luôn á"; "Riết rồi không biết ai là bố ai là con"...

Bố mặc váy rồi bỏ 2 con vào xô mang đi rao bán, sự thật phía sau làm dân tình cười ná thở

Bố mặc váy rồi bỏ 2 con vào xô mang đi rao bán, sự thật phía sau làm dân tình cười ná thở

Nếu nói về khoản bày trò bá đạo khi có lẽ không ai qua được các ông bố. Điển hình như loạt ảnh bố trông con hài hước dưới đây.

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Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh gây bão mạng hình ảnh hài hước

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