Bố mặc váy rồi bỏ 2 con vào xô mang đi rao bán, sự thật phía sau làm dân tình cười ná thở

Thế giới 26/05/2020 17:37

Nếu nói về khoản bày trò bá đạo khi có lẽ không ai qua được các ông bố. Điển hình như loạt ảnh bố trông con hài hước dưới đây.

Xét trên khía cạnh cẩn thận, dịu dàng khi chăm con thì có lẽ bố không giỏi bằng mẹ. Tuy nhiên, các ông bố lại cao thủ trong việc bày trò vui nhộn khiến trẻ cực kỳ thích thú. Bên cạnh đó, bố trông con giúp con thông minh, hoàn thiện kỹ năng sống và gia đình hạnh phúc hơn.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ loạt ảnh ông bố trẻ chơi cùng con được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

Theo thông tin chia sẻ, người bố vì muốn con được vui nên đã hóa trang thành bà bán tàu hũ ở đầu phố. Anh mặc váy đen của vợ, đầu quấn khăn mặt, cố gắng bắt chước giống nhất có thể. Sau đó, anh tự chế gánh tàu hũ bằng cây gỗ và hai chiếc xô, cột dây cẩn thận rồi bỏ hai con nhỏ vào đó để mang đi... rao bán.

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Ông bố trẻ hóa trang thành bà bán tàu hũ để chơi cùng con - Ảnh: Sina
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Trò nghịch ngợm của bố khiến hai đứa trẻ cực kỳ thích thú - Ảnh: Sina

Trò nghịch ngợm của ông bố trẻ khiến hai con vô cùng vui vẻ. Chỉ cần nhìn ánh mắt rạng ngời và đầy hạnh phúc của ông bố trẻ cũng đủ biết anh yêu con mình nhiều đến chừng nào. Khung cảnh ngọt ngào ngập tràn tình yêu thương khiến dân mạng không khỏi ghen tị, ước ao.

Loạt ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Dễ thương quá, nhìn mặt ông bố hạnh phúc rạng ngời luôn kìa"; "Mình cũng muốn sinh hai con. Tuy nuôi hơi cực nhưng thật sự rất vui"; "Nhìn hai cục cưng đáng yêu này là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết"...

Bố trông con nhưng lỡ ngủ quên, khi tỉnh dậy tự nhiên thấy được 'xăm kín người'

Bố trông con nhưng lỡ ngủ quên, khi tỉnh dậy tự nhiên thấy được 'xăm kín người'

Ông bố trông con nhưng lại nằm trên giường ngủ khò khò. Hậu quả, bé gái giúp bố 'xăm kín người' khiến dân tình cười bò.

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