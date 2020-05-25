Hai con cùng đạp chăn khi ngủ, ông bố xử lý 'bên trọng bên khinh' khiến dân tình cười chảy nước mắt

Thế giới 25/05/2020 06:00

Ông bố cùng đắp chăn cho con trai và con gái nhưng phong cách lại khác một trời một vực khiến dân tình cười bò.

Hầu hết trẻ nhỏ đều có thói quen đạp tung chăn khi ngủ. Điều này khiến các cha mẹ hết sức lo lắng vì sợ con sẽ bị cảm lạnh, đặc biệt là vào những ngày nhiệt độ xuống thấp hay khi dùng điều hòa nhiệt độ.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh ông bố người Trung Quốc đắp chăn cho con thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Bình thường, việc bố nửa đêm tỉnh dậy đắp chăn cho con chẳng phải chuyện gì lạ. Thế nhưng ông bố này lại có phong cách đắp chăn khác một trời một vực cho con trai và con gái khiến người xem không thể nhịn cười. 

Hình ảnh cho thấy ông bố và con gái ngủ sát cạnh nhau rất tình cảm, còn bé trai thì một mình một góc. Nửa đêm tỉnh giấc, ông bố thấy nhiệt độ giảm nên chu đáo đắp thêm chăn cho các con. Đối với con gái, anh cẩn thận trải chăn ra, sau đó cẩn thận đắp lên người con, động tác khẽ khàng tránh để con thức giấc.

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Bố dịu dàng đắp chăn cho con gái nhỏ - Ảnh cắt từ clip

Đắp xong chăn cho con gái, anh chợt nhớ ra cậu con trai nằm bên kia giường. Thế là anh tiếp tục nằm tại chỗ, cầm chiếc chăn vẫn gấp ngay ngắn chưa được giở ra, từ bên này giường nhắm vị trí con trai ném vô cùng chuẩn xác lên người cậu bé. Hành động "bên trọng bên khinh" của ông bố khiến dân mạng không thể nhịn cười.

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Còn con trai thì ném chăn thế này đây - Ảnh cắt từ clip

"Chắc luyện tập nhiều lần lắm rồi nên mới ném chuẩn xác như thế"; "Huhu sao bố lại đối xử với con như thế"; "Haha thằng bé ngủ say phết nhỉ"; "Con là con nuôi của bố phải không"..., dân mạng bình luận.

Tuy bình luận hết sức hài hước nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng ông bố chỉ là đang buồn ngủ, không muốn sang chỗ con trai đắp chăn cẩn thận nên mới ném chăn như thế, không hề có chuyện phân biệt đối xử giữa con trai và con gái. 

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