Bố đưa con đi xét nghiệm ADN nhưng bị 'đuổi về', nguyên nhân khiến tất cả cười ná thở

Thế giới 23/05/2020 16:29

Do ám ảnh chuyện bệnh viện trao nhầm con, ông bố đưa con trai đi xét nghiệm ADN, ai ngờ lại bị nhân viên trung tâm xét nghiệm 'đuổi về'.

Thông thường, việc cha đưa con đi xét nghiệm ADN hầu như là do nghi ngờ nửa kia không chung thủy. Tuy nhiên, một số cặp vợ chồng muốn làm xét nghiệm là vì sợ đứa trẻ mình nuôi là bị bệnh viện trao nhầm. Trên thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp tương tự khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Mới đây, một ông bố trẻ người Trung Quốc sau khi xem tivi thấy bi kịch của một gia đình nọ vì bị trao nhầm con đã đưa cậu con trai 1 tuổi đi xét nghiệm ADN. Anh cho rằng thà xét nghiệm để sáng tỏ vấn đề còn hơn ngày ngày sống trong lo lắng.

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Sợ bệnh viện trao nhầm con, ông bố đưa con đi xét nghiệm ADN - Ảnh: Sohu
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Hai cha con bị nhân viên trung tâm xét nghiệm mời về, nguyên nhân vì cả hai giống nhau như lột - Ảnh: Sohu

Không ngờ, khi ông bố đưa con tới trung tâm xét nghiệm ADN, trình bày nỗi sợ trong lòng thì lập tức bị nhân viên mời về. Nguyên nhân vì hai bố con anh quá giống nhau, việc kiểm tra quan hệ huyết thống là điều thừa thãi.

Sau khi bị nhân viên trung tâm xét nghiệm mắng cho một trận, ông bố đành dở khóc dở cười ôm con về nhà.

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Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hai người là ruột thịt - Ảnh: Sohu
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Nỗi sợ bóng sợ gió của ông bố trẻ khiến dân mạng cười ngất - Ảnh: Sohu

Dân mạng sau khi xem xong loạt ảnh về hai cha con đã không khỏi phì cười về nỗi sợ bóng sợ gió của ông bố, bởi chỉ cần nhìn mắt thường đã có thể xác định hai người là cha con ruột. 

"Do có nhiều vụ trao nhầm con rồi nên cha mẹ thấy con cái không giống mình chút xíu thôi là sợ rồi. Tâm trạng bất an của ông bố này có thể thông cảm được mà"; "Trông giống nhau như lột thế kia thì tốn tiền xét nghiệm làm gì chứ"; "Haha như đúc từ một khuôn ra vậy, bị nhân viên đuổi về là đúng rồi"..., dân mạng bình luận.

Bị chê 'đổ vỏ' vì con gái không giống mình, ông bố lén đi xét nghiệm ADN để rồi xảy ra bi kịch đau lòng

Bị chê 'đổ vỏ' vì con gái không giống mình, ông bố lén đi xét nghiệm ADN để rồi xảy ra bi kịch đau lòng

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Từ khóa:   Trung Quốc câu chuyện hài hước dở khóc dở cười

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