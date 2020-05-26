Bố trông con nhưng lỡ ngủ quên, khi tỉnh dậy tự nhiên thấy được 'xăm kín người'

Thế giới 26/05/2020 16:46

Ông bố trông con nhưng lại nằm trên giường ngủ khò khò. Hậu quả, bé gái giúp bố 'xăm kín người' khiến dân tình cười bò.

Trong gia đình mẹ thường chăm con nhiều hơn bố vì phụ nữ được đánh giá là dịu dàng, cẩn thận hơn đàn ông. Tuy nhiên bố trông con cũng mang lại rất nhiều lợi ích như: giúp trẻ thông minh hơn vì bố thường bày trò nhiều hơn mẹ, gia đình gắn kết và hạnh phúc hơn, góp phần định hình phân biệt giới tính cho trẻ. Tuy nhiên, các ông bố đôi khi vì lười biếng, ham ngủ mà đã gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười.

Mới đây cộng đồng mạng chuyền tay nhau câu chuyện bố trông con cực hài khiến người xem không thể nhịn cười.

Người mẹ có việc ra ngoài nên nhờ chồng dỗ con ngủ. Thế nhưng khi vừa về nhà, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cô dở khóc dở cười. Người đáng lẽ được dỗ đi ngủ thì đang thức, còn kẻ lãnh nhiệm vụ trông nom thì ngủ khò khò.

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Được giao nhiệm vụ trông con nhưng ông bố lại ngủ khò khò - Ảnh: Sina

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Bé gái vẽ nguệch ngoạc lên khắp người bố - Ảnh: Sina

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Không biết sau khi tỉnh dậy, ông bố sẽ nghĩ gì khi thấy mình bị 'xăm kín người' thế này - Ảnh: Sina

Chưa dừng lại ở đó, bé gái còn lấy bút màu vẽ nguệch ngoạc lên khắp người bố. Người bố thì vẫn say giấc nồng, không biết sau khi thức dậy nhìn thấy mình được "xăm kín người" sẽ có cảm nghĩ gì đây.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Con gái tôi thì thắt bím cho ba nó khi ảnh đang ngủ say"; "Con gái tôi cũng rất mê vẽ. Toàn bộ tường trong nhà đều được trang trí bởi tài năng 'vẽ hươu vẽ vượn' của nó"; "Có ai thấy con bé vẽ rất đẹp và sống động không"; "Đáng yêu quá đi mất"; "Mình cũng muốn sinh con gái"...

Bố ân cần đưa 2 con đi trung tâm thương mại, nhìn cảnh tượng này ai cũng vừa buồn cười vừa thương

Bố ân cần đưa 2 con đi trung tâm thương mại, nhìn cảnh tượng này ai cũng vừa buồn cười vừa thương

Ông bố hai tay đẩy xe còn cậu con trai nhỏ thì đi bộ bên cạnh, đáng chú ý là chiếc xe đẩy có cô con gái rượu ngồi trong.

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