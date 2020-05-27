Clip gây phẫn nộ: Mẹ đẩy con trai mắc bệnh tự kỷ xuống kênh rồi giả vờ gọi người tới giúp

Thế giới 27/05/2020 14:19

Đoạn clip người mẹ tìm cách sát hại con trai 9 tuổi bị tự kỷ bằng cách đẩy xuống kênh rồi giả vờ gọi người đến cứu gây xôn xao dư luận.

Vụ việc người mẹ đẩy con trai xuống kênh nhằm sát hại con rồi gọi người đến cứu khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Theo hình ảnh trong đoạn clip được ghi lại, người này đi bộ cùng đứa trẻ. Sau đó, bà ta vuốt ve đầu rồi đẩy mạnh con trai xuống sông. Gây án xong, người mẹ rời khỏi hiện trường. Khoảng 20 giây sau, bà ta quay lại cùng một người đàn ông, giả vờ như con mình bị trượt chân xuống kênh và nhờ cứu giúp. Cư dân mạng đoán rằng, hành vi nhẫn tâm của bà ta bị phát hiện nên mới gọi người đến cứu.

Được biết, sự việc trên xảy ra tại bờ kênh Kendall West, quận Miami-Dade, tiểu bang Florida (Mỹ). Người phụ nữ này tên là Patricia Ripley (45 tuổi, Florida, Mỹ). Nạn nhân là bé Alejandro (9 tuổi, con của Patricia Ripley) mắc bệnh tự kỷ. Theo CNN, người mẹ này khai, vào khoảng 9 giờ tối ngày 21/5, khi đang chở con đi chơi thì bị một nhóm người bắt cóc.

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Người mẹ tàn nhẫn sát hại con trai 9 tuổi mắc bệnh tự kỷ - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào thời điểm đó, nhóm người này yêu cầu Patricia Ripley đưa ma túy nhưng không được. Sau đó, bọn chúng đã mở cửa xe, lấy điện thoại di động, máy tính bảng và bắt cóc con trai của cô. Tuy nhiên, sau khi lấy lời khai của các nhân chứng và kiểm tra camera giám sát, cảnh sát phát hiện lời khai của người mẹ này có nhiều mâu thuẫn nên tạm giữ để điều tra.

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Bé trai xấu số bị chính mẹ ruột đẩy xuống kênh dẫn đến chết đuối - Ảnh: Internet

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, vào khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày 21/5, Ripley đưa con trai đến Kendall West để sát hại nhưng được người dân ở khu vực này cứu sống. Chỉ một giờ sau đó, thi thể bé trai được tìm thấy ở một con kênh khác. Đây là nơi Ripley đã giết con trai của mình.

Hiện người phụ nữ này đang bị giam giữ tại nhà tù Miami-Dade và chờ xét xử vì tội giết người cấp độ 1 và cố ý giết người.

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