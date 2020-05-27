Chàng trai chui vào hộp quà tạo bất ngờ cho bạn gái và cái kết vào viện khâu 20 mũi

Để tạo bất ngờ cho bạn gái, chàng trai mua hoa và nhẫn rồi chui vào chiếc hộp to để tặng cho cô. Thế nhưng cuối cùng, anh chàng mới là người bị bất ngờ.

Cuộc sống bận rộn hằng ngày rất dễ khiến các cặp đôi quên mất việc thể hiện tình cảm dành cho nhau. Một điều bất ngờ nho nhỏ sẽ vô cùng hữu hiệu để giữ lửa tình yêu và thể hiện sự trân trọng dành nửa kia. Tuy nhiên, chàng trai trong câu chuyện dưới đây lại lãnh hậu quả "thảm khốc" chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho bạn gái.

Theo thông tin chia sẻ, một thanh niên Trung Quốc yêu xa đã quyết định đến thành phố nơi bạn gái đang sống để tặng cho cô một bất ngờ. Anh mua hoa hồng và nhẫn kim cương rồi chui vào một chiếc hộp rất to, để trước cửa nhà bạn gái. Sau đó thuê shipper gọi cô ra nhận hàng. Chỉ cần cô gái mở chiếc hộp, anh chàng sẽ nhảy ra tặng hoa và cầu hôn cô, thật lãng mạn biết bao!

Thế nhưng trời không chiều lòng người, khi shipper khiêng chiếc hộp vào, cô bạn gái nôn nóng dùng con dao rạch vào đường chính giữa chiếc hộp. Đường rạch đó lại vô tình vào trúng đầu chàng trai đang ngồi trong hộp. Hậu quả của sự lãng mạn này là… bạn trai cô phải vào viện khâu hơn 20 mũi trên đầu.

Cô bạn gái dùng dao để rạch chiếc hộp - Ảnh cắt từ clip

Và cái kết đắng lòng - Ảnh cắt từ clip

Câu chuyện dở khóc dở cười gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận: "Kiểu này thì bất ngờ thật đấy nhá, tặng người yêu tận 20 mũi"; "Bóc hộp bằng dao chặt thịt cơ à, dịu dàng muốn rớt nước mắt luôn"; "Xin lỗi anh trai nhưng mà mắc cười quá"; "FA như tôi rất thích những câu chuyện thế này"...

Đam mê chỉnh ảnh quá đà, hot girl khiến nhiều người ngã ngửa khi lộ nhan sắc thật gây sốc "Sống ảo" có thể được xem là nhu cầu chính đáng nhưng lạm dụng quá mức phần mềm chỉnh sửa ảnh, đến nỗi biến thành một người khác như những cô gái này thì lại khiến dân mạng phải cạn lời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chang-trai-chui-vao-hop-qua-tao-bat-ngo-cho-ban-gai-va-cai-ket-vao-vien-khau-20-mui-359813.html