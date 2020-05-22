Bé trai 5 tuổi được bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư dạ dày khiến gia đình bàng hoàng. Hóa ra chính sai lầm trong ăn uống của ông nội cậu bé đã dẫn đến hậu quả đau lòng.

Do cuộc sống bận rộn nên nhiều cặp vợ chồng không có thời gian chăm sóc con cái, buộc phải thuê người trông trẻ hoặc nhờ sự trợ giúp của ông bà. Theo Sohu, vợ chồng anh Xiao Sun (sống tại Trung Quốc) cũng rơi vào trường hợp tương tự. Cả hai vợ chồng đều phải đi làm, lại không yên tâm giao con cho người giúp việc nên đã quyết định để con trai 2 tuổi cho ông nội trông giúp. Thấm thoắt đã 3 năm trôi qua, cậu bé rất quý mến và thân thiết với ông.

Thời gian gần đây, bé trai thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Vợ chồng Xiao Sun đưa con đến bệnh viện thăm khám. Sau khi làm một số xét nghiệm, bé trai được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày khiến cả gia đình bàng hoàng. Cha mẹ cậu bé còn cho rằng bác sĩ đã chẩn đoán sai vì đối tượng mắc ung thư dạ dày hầu hết là những người tuổi trung niên và người già. Bé trai 5 tuổi bị ung thư dạ dày vì sai lầm trong ăn uống của ông nội - Ảnh minh họa: Sohu Sau khi tìm hiểu, gia đình mới nhận ra chính thói quen ăn uống hàng ngày khiến bé trai mắc căn bệnh quái ác. Ông nội của cậu bé rất thích ăn dưa chua, hầu như bữa ăn nào cũng phải có món này thì mới ăn ngon miệng. Bé trai sống cùng ông nội nên dần dần cũng có thói quen ăn món này.

Theo bác sĩ, dưa muối được tạo nên bởi quá trình lên men do vi khuẩn lactic có trong tự nhiên phát triển. Dưa muối thường có vị chua, mát, thường được ăn kèm với các món thịt, cá để giảm đi độ béo. Ăn dưa muối giúp kích thích ngon miệng nên đây là món ăn yêu thích của rất nhiều người. Ăn dưa muối quá nhiều có nguy cơ gây ung thư - Ảnh minh họa: Sohu Tuy nhiên, ăn dưa muối quá nhiều có thể dẫn đến ung thư dạ dày. Theo lý giải của các chuyên gia, trong khi muối dưa, nitrat trong rau xanh bị vi khuẩn trong môi trường tác động tạo phản ứng oxy hóa chuyển thành nitrit. Khi chúng ta ăn dưa, hàm lượng axit trong dạ dày sẽ tạo điều kiện để nitrit tác động đến axit amin trong món ăn như thịt, cá, tôm...tạo thành hợp chất nitrosamine - một chất có khả năng gây ung thư. Hơn nữa, ăn dưa muối quá nhiều sẽ gây hại cho thận, tim và dễ dẫn đến tăng huyết áp. Ở trường hợp trên, hệ tiêu hóa của bé trai vốn chưa hoàn thiện, lại ăn dưa muối liên tục trong thời gian dài nên đã mắc bệnh ung thư dạ dày. Sau khi biết chuyện, người ông vô cùng hối hận nhưng có lẽ mọi thứ khó lòng mà cứu vãn được.

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