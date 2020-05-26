Cháu gái lên 9 tuổi thì ngừng lớn, bà ngoại bật khóc hối hận vì đã cho cháu ăn thứ này suốt hàng chục năm qua

Thế giới 26/05/2020 10:22

Bé gái 9 tuổi được bác sĩ chẩn đoán bị dậy thì sớm và có nguy cơ ngừng phát triển. Lúc này, bà ngoại cô bé mới hối hận vì đã cho cháu ăn thứ này suốt hàng chục năm qua.

Do cuộc sống bận rộn mà không ít cặp vợ chồng phải gửi con cho ông bà nuôi dưỡng. Tuy nhiên, nếu cha mẹ quá ỷ lại vào ông bà mà không quan tâm giáo dục, chăm sóc con cái sẽ gây ra hậu quả khôn lường, điển hình như trường hợp của bé gái 9 tuổi dưới đây.

Cô bé tên Tống Tống (sống tại Trung Quốc) được bà ngoại chăm sóc từ khi mới lọt lòng. Người bà rất thương cháu, luôn cố gắng nuôi dưỡng cháu tốt nhất có thể. Bố mẹ Tống Tống thấy con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn thì rất yên tâm.

Thế nhưng càng lớn thì Tống Tống lại càng thấp bé so với bạn bè cùng trang lứa. Bố mẹ cô bé cũng không lo lắng lắm vì cho rằng đến tuổi dậy thì nhất định sẽ thay đổi.

Mới đây, trường học của Tống Tống tổ chức kiểm tra sức khỏe cho học sinh. Các nhân viên y tế cho rằng cân nặng của bé gái đạt chuẩn nhưng chiều cao lại thua kém bạn bè rất nhiều. 

Cháu gái lên 9 tuổi thì ngừng lớn, bà ngoại bật khóc hối hận vì đã cho cháu ăn thứ này suốt hàng chục năm qua - Ảnh 1
Bé gái 9 tuổi bị dậy thì sớm, có nguy cơ ngừng cao vì thói quen ăn uống tai hại - Ảnh minh họa: Sohu

Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán tuy Tống Tống mới 9 tuổi nhưng tuổi xương lại là 11. Nói cách khác, Tống Tống đã bị dậy thì sớm. Lúc này, cha mẹ cô bé mới nhận ra lúc nhỏ Tống Tống luôn cao hơn bạn bè, nhưng càng lớn thì càng bị các bạn bỏ xa. 

Theo bác sĩ, ở trẻ dậy thì sớm, giai đoạn trẻ cao lên nhanh bắt đầu sớm và thường cũng kết thúc sớm hơn bình thường. Đầu tiên, trẻ lớn vọt so với bạn bè cùng lứa, nhưng sau vài năm trẻ ngừng phát triển và không thể đạt chiều cao tối đa của người trưởng thành. 

Sau khi tìm hiểu gia đình mới nhận ra chính thói quen ăn uống khiến bé gái bị dậy thì sớm. Hàng ngày, bà ngoại đều cho Tống Tống uống canh từ nước hầm xương vì cho rằng có nhiều canxi giúp tăng chiều cao. Thế nhưng trên thực tế, hàm lượng canxi trong nước xương rất thấp, chỉ khoảng 2 mg canxi trong 100 mg súp có thể được cơ thể hấp thụ, ngược lại chất béo thì lại rất nhiều. Uống nhiều nước hầm xương trong thời gian dài sẽ gây tăng cân, béo phì, dậy thì sớm...

Bên cạnh đó, người bà còn cho Tống Tống uống nước trái cây rất nhiều để bổ sung vitamin. Tuy nhiên việc ép nước khiến trái cây mất đi kha khá chất dinh dưỡng có lợi, còn lại phần lớn là đường. Nạp quá nhiều đường có thể gây sâu răng, cản trở tiêu hóa, ảnh hưởng xấu đến sự hấp thụ canxi và phát triển xương.

Bác sĩ cho rằng Tống Tống cần phải được chăm sóc đặc biệt ngay từ bây giờ, từ việc ăn uống đến luyện tập thể dục thể thao thì mới có hy vọng cải thiện chiều cao trong tương lai. 

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